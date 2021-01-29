Erdoğan: Mutasyonlu koronavirüse ilişkin olumsuz gelişmeler var!

Cuma namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bu konudaki açıklamalarının kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, değerlendirmeleri can kayıplarına göre yaptığını söyledi.

"Can kayıplarında yaşanan azalma ümit verici"

Erdoğan, koronavirüs kaynaklı can kayıplarındaki azalmanın ümit verici olduğunu belirtti. Mutasyonlu koronavirüse ilişkin olumsuz gelişmeler yaşandığını kaydeden Erdoğan, bunun da üstesinden gelineceğini düşündüğünü aktardı.

"Okullara ve işletmelere ilişkin gerekli adımları attık"

Erdoğan, okullar ve restoranların yanı sıra şu anda faaliyet gösteren tüm işletmelere ilişkin ekonomik gelişmeleri değerlendirerek gerekli hamlelerde bulunduklarını ifade etti.

"Lokantaları gözlemleyeceğiz"

Lokantaları gözlemlemeye yönelik karar aldıklarını belirten Erdoğan, 1.000 TL'lik esnaf desteğinin yanı sıra 500 TL ve 700 TL'lik yardımların üç ay boyunca verileceğini söyledi.

Erdoğan, bu nedenle devletin büyük bir yükü üstüne aldığına dikkat çekerek, Türkiye'de küçük esnafın asla yalnız bırakılmayacağını, söz konusu esnafa gereken desteğin her zaman verildiğini ve bundan sonra da verileceğini ifade etti.

Türkiye'de 28 Ocak 2021 tarihinde açıklanan verilere göre, son bir günde 7 bin 279 vaka tespit edildi. 8 bin 902 kişi ise iyileşti. Bir günde kayıtlara geçen can kaybı ise 129 oldu.

Kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 910 binden fazla kişi aşılandı. İstanbul 329 bin 879 kişi ile ilk sırada yer alırken, Ankara 186 bin 937 kişi ile ikinci sırada, İzmir ise 121 bin 855 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Erdoğan, restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin ne zaman faaliyet göstermeye başlayacağına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Günlük vaka sayılarının 7 binin üstünde seyrettiği düşünülürse bu tarz işletmelerin açılmak için biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor. Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin daha önce kurallara uymadıklarına işaret etmiş, koronavirüs sürecinin başarıyla yürütüldüğünü ve bu sürecin riske atılamayacağını söylemişti. Erdoğan, rakamlara göre kısıtlamalarda esneme yapılabileceğini aktarmıştı.

Yasaklar ne zaman başlamıştı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 senesinin Kasım ayında yayımlanan genelge ile restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin saat 10.00 ile saat 20.00 arasında yalnızca gel-al ya da paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri ifade edilmişti. Söz konusu işletmelerin saat 20.00'dan sonra ise yalnızca online sipariş veya telefon yöntemiyle paket servis hizmeti sunabilecekleri belirtilmişti.

Bakanlık tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin saat 10.00 ile saat 20.00 arasında yalnızca paket servis hizmeti verebilecekleri kaydedilmişti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 16:14