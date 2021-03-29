Erdoğan Müjdeyi Verdi! 5 Milyon Üretim 2 Bin Kişiye İstihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletini sevindirecek bir haber verdi. 2 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikanın müjdesi kamuoyuna duyuruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık olarak 30 milyon dolarlık bir yatırım ile kurduğu fabrikanın 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.24 bin metrekare arazi üzerine kurulacağı öğrenilen fabrikanın yıllık olarak 5 milyon üretim kapasitesine sahip olacağı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sabah saatlerinde yapılmış olan fabrika açıklaması vatandaş tarafından coşku ile karşılandı.

Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası olan Türkiye’de senelik olarak 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışı gerçekleşmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalara göre ülkemizin akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olması yolunda emin adımlar attığı bilgisi verildi.

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yapmış olduğu yaklaşık olarak 30 milyon dolarlık yatırım ile bu fabrikanın 14 bin metrekare arazi üzerinde kurulduğu, yılık olarak 5 milyon üretim kapasiteye sahip olduğu ve 2 bin kişiye de istihdam sağlayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılı aşkın süredir hem ülkemizde hem de tüm dünyada oldukça etkin bir şekilde süregelen pandemide ve sancılı günlerde milletinin şahsında, ülkemize güvenen, Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline inanan tüm yatırımcılara kendi adıma ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum açıklaması yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da önceki günlerde bir açıklama yapmış ve Oppo’nun ardından ülkemizde test üretimine başlayan Xiaomi’nin İstanbul’daki fabrikasına bir ziyaret düzenlemişti. İlerleyen aylarda bu fabrikada üretilecek olan telefonların Türkiye’de satılmaya başlayacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tam kapasiteli üretime geçildiğinde ise 2 bin vatandaşın istihdam imkanı bulacağını ifade etmişti.