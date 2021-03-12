Erdoğan: Mısır ile ilişkiler üst düzey değil, bir tık altta!

Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasında yaşanan gelişmelere değindi. Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasında ekonomik ve diplomatik bakımdan iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, söz konusu ülke ile herhangi bir sıkıntının mevcut olmadığını ifade etti.

"Bir tık altında"

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olmadığına dikkat çeken Erdoğan, söz konusu ilişkilerin "bir tık altında" sürdürüldüğünü belirtti. Mısır ile sürecin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesini temenni ettiğini aktaran Erdoğan, siyasi, diplomatik ve istihbari görüşmelerin sonuç vermesi halinde ilişkilerin daha ileri taşınabileceğini dile getirdi.

"Ortak tatbikat yanlış"

Erdoğan, Yunanistan ile Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatı yanlış bulduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'ın bu kararının üzücü olduğunu aktaran Erdoğan, Suudi yetkililer ile konuya ilişkin görüşmede bulunacağını kaydetti.

"Mısır halkı Yunanistan'ın yanında olamaz"

Erdoğan, Mısır halkı ile Türk halkının ayrı yerlere konulmasının mümkün olmadığını söyledi. Erdoğan, Mısır halkını Yunanistan'ın yanında değil, olmaları gereken yerde görmek istediğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de 18 numaralı parseli belirlerken Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını esas almasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Mısır'ın anlaşma imzalayabileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Mısır'ın ön koşul sunmadığını belirterek, Türkiye'nin de hiçbir şekilde ön koşul sunmadığını ifade etmişti. Mısır ile ilişkilerin senelerdir kopuk olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmanın imkânsız olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu, Mısır ile yol haritasının yavaş yavaş belirleneceğine dikkat çekerek, senelerdir kopuk olan ilişkiler nedeniyle iki tarafın da güven eksikliği yaşadığını belirtmişti. Mısır ile dışişleri bakanlıkları ve istihbari düzeyde temasların mevcut olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, diplomatik düzeyde temasların da artık başladığını duyurmuştu. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile denk geldikleri zaman görüştüklerini ifade ederek, iki sene önce de ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bir araya geldiklerini ifade etmişti.

Darbeden sonra ilişkiler kopmuştu

Mısır'da 2013 senesindeki askerî darbeden beri Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuş durumda. Söz konusu ilişkiler sadece maslahatgüzar düzeyinde yürütülüyor. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında duran Sisi yönetimi, 2020 senesinin Ağustos ayında Yunanistan ile anlaşmaya imza atmıştı. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bu nedenle daha da gerilmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 16:40