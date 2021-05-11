Erdoğan Malezya Kralı ile Görüştü! Mescid-i Aksa Saldırıları Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik olarak yapmış olduğu saldırıları Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ele aldığı öğrenildi. Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın ve Türkiye'nin İsrail'in mescid-i aksa'ya yönelik yapmış olduğu saldırılar ile ilgili tüm platformlarda yakın bir işbirliği içine girileceği ifade edilen konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın yapmış olduğu telefon görüşmesi hakkında önemli bilgileri kamuoyuna sundu ve görüşmede ele alınan konulara da açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Kralı olan Sultan Abdullah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı da bazı açıklamalarda bulundu ve görüşmede ele alınan konular hakkımda bilgi verdi. Erdoğan ile Malezya Kralı arasında geçen görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve bunun yanı sıra Filistinlilere yönelik saldırıları ve ikili ilişkiler konularının ele alındığı bilgisine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan görüşmede İsrail'in Filistinlilere yaşattığı zulüm ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar karşısında tek Yyürek ve tek ses olunması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda Türkiye'nin bu konu ile ilgili olarak İslam Birliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili olan tüm platformlarda yakın olarak bir işbirliği yapacağına inandığını açıklandı.

Görüşme ile ilgili olarak yapılan bildiriler Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından geldi ve ele alınan konular bu şekilde öğrenildi. Recep Tayyip Erdoğan Malezya Kralı ile yapmış olduğu görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik ve polise yönelik olan saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun ve bölge ülkelerinin harekete geçirilmesi noktasında Katar ve Türkiye'nin birlikte yapacağı çalışmaların oldukça önemli olduğunu dile getirdi.