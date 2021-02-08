Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun diktatörlüğü yüzünden CHP bu halde!

Memleket Hareketi'ni başlatmasının ardından yeni bir siyasi parti kuracağını duyuran Muharrem İnce, bugün söz konusu parti ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden hiçbir aktörün şimdiki CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) kadar kötü bir manzara ortaya koymadığını söyledi.

"Kirli ittifakı dengede tutmaya çalışıyorlar"

Erdoğan, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) parçalanmaya başladığını belirterek, söz konusu partinin kendi terazisinin kefelerine koyduğu partileri yani "kirli ittifakı" dengede tutma çabası içerisinde olduğunu dile getirdi.

"Tek parti düzeyine geldi"

Kılıçdaroğlu'nun "diktatörlük" sergilediğini kaydeden Erdoğan, bu yüzden CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) tek parti düzeyine geldiğini ifade etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına kasetle geldiğini ve tek başarısının bu olduğunu belirterek, söz konusu parti liderinin tecavüz ve taciz skandallarının üstünü örtmesini de kendi karakterine verdiğini dile getirdi.

Muharrem İnce: Liyakat ve duruş kalmadı!

Bugün açıklamada bulunan İnce, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) ideolojik savrulmalar yaşadığını belirtmişti. Parti üyeleri ile parti tabanı arasındaki uçurumun genişlediğini kaydeden İnce, 42 senedir tüm kademelerde görev yürüttüğünü ve Atatürkçü olduğunu dile getirmişti. İnce, CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) yöneten kişiler tarafından partinin evlatlarına iftira atıldığını belirterek, söz konusu partide artık liyakat ve duruş kalmadığını söylemişti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) artık Atatürk'ün partisi olmadığını kaydeden İnce, yalnızca bir tabela kaldığını dile getirmişti.

"Atatürk diyemeyen kişilerle yolumu ayırıyorum"

İnce, ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) demokrasi dilenen ve "Atatürk" diyemeyen kişilerle yolunu ayırdığını belirterek, Atatürk için "kefere" ifadesini kullananları yönetici yapan kişilerle ve grup başkanvekilliği seçimlerini kaldıran kişilerle yolunu ayırdığını söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından aday yapılmayınca farklı bir partiden aday olan ve şimdi söz konusu partiyi yöneten kişilerle yolunu ayırdığını kaydeden İnce, FETÖ'cüleri koruyan, Mavi Vatan'ı anlayamayan ve ülkemizin "maalesef" Azerbaycan'a destek verdiğini söyleyen kişilerle yolunu ayırdığını dile getirmişti.

"Atatürk'ün emanetini kurtaracağım"

İnce, Atatürk'ün Samsun'a giderken İstanbul'dan ayrıldığını ve Ankara'dan burayı kurtardığını belirterek, kendisinin de Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmayı hedeflediğini söylemişti. Cumhur İttifakı'nda asla yer almayacaklarını ifade eden İnce, 50+1'i almayı amaçladıklarını ifade etmişti. İnce, muhalefeti bölmediğine dikkat çekerek, böyle bir şey olması için Cumhur İttifakı'na gitmiş olmaları gerektiğini söylemişti.

"Sultanlık bitecek"

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden 3 vekilin de Memleket Hareketi'ne dâhil olduğunu duyuran İnce, daha önce yaptığı bir açıklamada, genel başkanlık sultanlığına son vereceğini kaydetmişti. İnce, genel başkanların kendi partisinde üyeler tarafından seçileceğini duyurmuştu. Partisinin adının ve logosunun belirlendiğini kaydeden İnce, tüzüğünün de büyük oranda tamamlandığını ifade etmişti.