Erdoğan: Kadının metalaştırılmasıyla ailenin çöküşü başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat, Şanlıurfa, Malatya, Manisa, İstanbul, Hakkâri ve Adana'da düzenlenen Kadın Kolları Kongreleri'nin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. 8 Mart 2021 tarihinde Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'nin gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, kongrelerde görev yürütecek başkanları tebrik ettiğini söyledi. Erdoğan, kadınların mücadelede her zaman yer aldığını belirterek, kadınları yok sayan hiçbir hareketin başarıya ulaşamayacağını, bu nedenle kadınlarla beraber yüründünü söyledi. Saldırıların önüne hep beraber geçildiğini kaydeden Erdoğan, tüm zaferlerin beraber kazanıldığını dile getirdi.

"5,3 milyondan fazla üye var"

Erdoğan, Türkiye'de siyaset alanında kadınların gerçek anlamda söz sahibi olduklarına dikkat çekerek, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Kadın Kolları'nın 5,3 milyondan fazla mensuba sahip olduğunu söyledi. Yani diğer bütün siyasi partilerin mensuplarına yakın bir kuvvete sahip olunduğunu aktaran Erdoğan, bazılarının kadınların adını kullanmayı ve istismar etmeyi tercih ettiğini ifade etti. Erdoğan, kendilerinin ise kadınları her zaman hak ettikleri konuma ulaştırmak için çaba harcadıklarına dikkat çekerek, senelerce başörtülü kadınların okullara giremediğini ve kamu kurum ve kuruşlarında çalışamadığını hatırlattı.

"TBMM'de en yüksek temsil oranına ulaşıldı"

Kadınlar için yepyeni bir sürece geçildiğini kaydeden Erdoğan, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) döneminde kadınların TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) en yüksek temsil oranına ulaştığını söyledi. Erdoğan, yargı üyeleri ve akademisyenlerin yarısının, öğretmenlerin ise yüzde 60'ının kadınlardan meydana geldiğini belirterek, kadınların sanayi, ihracat, hizmet ve girişimcilik gibi tüm alanlarda kendini göstermeye başladığını söyledi. Kadınların işgücüne katılımında yüzde 31 oranının geçildiğini kaydeden Erdoğan, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip olan siyasi parti olduğunu ve kadınların tüm taleplerinin dinlendiğini ifade etti.

"İstismar siyaseti bitti"

Kadınlar için her zaman çalışma yürütüleceğini kaydeden Erdoğan, kadınlara ilişkin istismar siyasetinin bittiğini söyledi. Erdoğan, sorumlulukların iyice arttığına dikkat çekerek, kadınların gönüllerinin kazanılması durumunda diğer aile üyelerinin de kendi safhalarına çekilebileceğini dile getirdi.

"2023 için sabırsızlanıyoruz"

2023 senesinde gerçekleştirilecek olan genel seçimlerin sabırsızlık içerisinde beklendiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin kazanımlarını muhafaza edebilmenin yolunun da söz konusu seçimlerden geçtiğini ifade etti. Erdoğan, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) 2023 senesinde önemli bir zafer kazanacağını belirterek, sandıkların kadınlara emanet edileceğini söyledi.

"Kadınlar metalaştırıldı"

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) döneminde aile kurumuna odaklanıldığını belirten Erdoğan, ailenin direği erkekse, temelinin de kadın olduğunu ifade etti. Erdoğan, kadınların metalaştırılmasıyla birlikte Batı'da aile kurumunun çökmeye başladığına dikkat çekerek, internet, dizi, film ve televizyon aracılığıyla ile kurumuna yönelik ciddi bir operasyon düzenlendiğini ifade etti. Kadınların hem siyaseti hem de aile içi sorumluluklarını birlikte yürütebileceklerini söyleyen Erdoğan, ilerleyen süreçteki çalışmalarda kültür ve eğitimle beraber aile kurumuna da öncelik verileceğini kaydetti.

"En az 3 çocuk"

Erdoğan, en az 3 çocuk önerdiklerini belirterek, Türkiye'nin 84 milyon nüfusa sahip olduğunu ve nüfus artış hızının azaldığını söyledi. Nüfusun azalmaya başlayabileceğini kaydeden Erdoğan, Avrupa ülkelerinde böyle bir riskin oluştuğunu ve Türkiye'nin de aynı şeyi yaşamasına izin verilmeyeceğini belirtti. Erdoğan, nüfus avantajını devam ettirmenin yolunun aile kurumuna sahip çıkmaktan geçtiğini ekledi.