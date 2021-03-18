Erdoğan: İstiklal Marşı, millî andımızdır!

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni tebrik ettiğini belirterek, tüm kahramanlara, şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi. Malazgirt, Niğbolu, İstanbul'un fethi ve Çanakkale'de önemli mücadeleler verildiğini aktaran Erdoğan, geçmişini asla unutmayan bir neslin bulunduğunu söyledi.

"Ciddi bir felaket yaşanabilirdi"

Erdoğan, "Çanakkale Zaferi olmasaydı ciddi bir felaket yaşanabilirdi." diyerek, Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok ülkenin Osmanlı Devleti'nin üstüne geldiğini hatırlattı. Türk milletinin buna bir dur dediğini aktaran Erdoğan, Türk milletine diz çöktürmeyi başaramadıklarını dile getirdi.

"Oyunları bozacağız"

Günümüzde de Türk milletine darbe ve terör aracılığıyla diz çöktürmeye çalışanların olduğunu ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Erdoğan, ilerleyen dönemde de bu amaçlarına asla ulaşamayacaklarını söyledi. Erdoğan, kazanılan mücadeleler sayesinde geleceğe güvenli bir şekilde bakıldığını kaydederek, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşacağını ve bütün oyunların bozulacağını aktardı.

"İstiklal Marşı millî andımız"

2023 vizyonunun miras olarak bırakılacağını ifade eden Erdoğan, 2021'in Hacı Bektaş ve Yunus Emre Yılı olarak ilan edildiğini belirtti. Erdoğan, 2021'in ayrıca İstiklâl Marşı Yılı olduğunu söyledi. İstiklâl Marşı'nın bağımsızlık mücadelesinin önemine dair mesajlar içerdiğine dikkat çeken Erdoğan, İstiklal Marşı için "millî andımız" ifadesini kullandı. Erdoğan, İstiklâl Marşı'nın vatana sahip çıkılmasının ve birlik olunmasının önemini aktardığını ifade etti.

"Zirveye ulaşacak"

Güçlü Türkiye'nin inşa edilmesi için çaba harcandığını kaydeden Erdoğan, şehit yakınları ile gazi evlatlarının omuzlarında güçlü Türkiye hedefinin zirveye ulaşacağını söyledi. Erdoğan, her konuda kendisini geliştirmeyi başaran ve vatan sevgisine sahip olan evlatlar olduğu sürece gözünün arkada kalmayacağını söyledi.

"Bölünmeler yüzünden yıkıldı"

Hem Selçuklu'nun hem de Osmanlı'nın bölünmeler yüzünden yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı akıbeti yaşamasına izin verilmeyeceğini dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman güçlü kalmak zorunda olduğunu ekledi.

Andımız tartışması

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Andımız'ın okutulmasına yönelik kararı iptal etmiş, söz konusu karara MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki gelmişti. Bahçeli, söz konusu karar ile bombanın piminin çekildiğini belirerek, yanlış karardan dönülmesi gerektiğini söylemişti. Söz konusu kararın hala imzalanmadığına dikkat çeken Bahçeli, böyle bir kararın imzalanmadan sızdırılmasının Türk milletinde endişeye neden olduğunu ifade etmişti.