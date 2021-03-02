Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vizyonunun "Daha demokratik bir Türkiye; güçlü toplum, özgür birey" olduğunu söylediği İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 11 temel ilke ile başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın ilk etapta hayata geçirilecek 11 ilkesini şu şekilde sıraladı:

1- İnsan, doğuştan haklara sahiptir ve bu vazgeçilmez hakları ile yaşar. Devletin temel görevlerinden biri de bu hakları muhafaza etmek ve güçlendirmektir.

2- Bütün hakların özü insan onurudur ve hukukun koruması altındadır.

3- Din, dil, cinsiyet, renk, ırk, felsefi inanç, mezhep, siyasi düşünce ve benzeri nedenler temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın, herkes kanun önünde eşit haklara sahiptir.

4- Kamu hizmetlerinin herkese tarafsız, dürüst ve eşit şekilde sunulması, tüm idari faaliyetlerin en temel görevidir.

5- Kanunlar, tereddüte mahal bırakmayacak biçimde net, anlaşılır, öngörülebilir ve açık kurallardan oluşur. Kamu otoriteleri hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden bu açık kuralları uygulamaya koyar.

6- Sözleşme özgürlüğüne, kazanılmış hakların korunması prensibi ve hukuki güvenlik ilkesine aykırı olarak kesinlikle müdahale edilemez.

7- Devlet, çalışma ve girişim hürriyetini, sosyal devlet ilkesi ile rekabete dayalı serbest piyasa kuralları kapsamında muhafaza eder ve güçlendirir.

8- İdari ve adli işleyiş, lekelenmeme hakkı, ceza sorumluluğunun şahsiliği ve masumiyet karinesi ilkelerini muhafaza eden, takip edip kuvvetlendiren bir yaklaşımı merkeze alır.

9- Kimse, -diğer insanların kişilik haklarına saygılı olmak şartıyla- düşünce açıklamaları ya da yaptığı eleştirileri sebebiyle özgürlük ve hürriyetinden yoksun kılınamaz.

10- Hukuk devleti, adaletin teminatı olarak özgürlükler ve hakları her alanda uygular.

11- Hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunan herkes, etkili hukuk yollarına kolaylıkla erişebilir. Adalete erişim, özgürlüklere ve haklara saygının temelidir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı

İnsan Hakları Eylem Planı’nın amacı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 ilke çerçevesinde belirlenen 9 amaca dair bilgilendirme yaptığı esnada, Türkiye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amacı sırayla şu şekilde paylaşıldı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 1. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 1. Amacı: Daha Güçlü Bir İnsan Hakları Koruma Sistemi

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 2. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 2. Amacı: Yargı Bağımsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 3. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 3. Amacı: Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 4. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 4. Amacı: İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 5. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 5. Amacı: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 6. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 6. Amacı: Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğü ile Özel Hayatının Güvence Altına Alınması

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 7. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 7. Amacı: Mülkiyet Hakkının Daha Etkin Korunması

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 8. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 8. Amacı: Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi ve Kırılgan Kesimlerin Korunması

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 9. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 9. Amacı: İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık

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