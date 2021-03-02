Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın ilk etapta hayata geçirilecek 11 ilkesini şu şekilde sıraladı:

1- İnsan, doğuştan haklara sahiptir ve bu vazgeçilmez hakları ile yaşar. Devletin temel görevlerinden biri de bu hakları muhafaza etmek ve güçlendirmektir.

2- Bütün hakların özü insan onurudur ve hukukun koruması altındadır.

3- Din, dil, cinsiyet, renk, ırk, felsefi inanç, mezhep, siyasi düşünce ve benzeri nedenler temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın, herkes kanun önünde eşit haklara sahiptir.

4- Kamu hizmetlerinin herkese tarafsız, dürüst ve eşit şekilde sunulması, tüm idari faaliyetlerin en temel görevidir.

5- Kanunlar, tereddüte mahal bırakmayacak biçimde net, anlaşılır, öngörülebilir ve açık kurallardan oluşur. Kamu otoriteleri hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden bu açık kuralları uygulamaya koyar.

6- Sözleşme özgürlüğüne, kazanılmış hakların korunması prensibi ve hukuki güvenlik ilkesine aykırı olarak kesinlikle müdahale edilemez.

7- Devlet, çalışma ve girişim hürriyetini, sosyal devlet ilkesi ile rekabete dayalı serbest piyasa kuralları kapsamında muhafaza eder ve güçlendirir.

8- İdari ve adli işleyiş, lekelenmeme hakkı, ceza sorumluluğunun şahsiliği ve masumiyet karinesi ilkelerini muhafaza eden, takip edip kuvvetlendiren bir yaklaşımı merkeze alır.

9- Kimse, -diğer insanların kişilik haklarına saygılı olmak şartıyla- düşünce açıklamaları ya da yaptığı eleştirileri sebebiyle özgürlük ve hürriyetinden yoksun kılınamaz.

10- Hukuk devleti, adaletin teminatı olarak özgürlükler ve hakları her alanda uygular.

11- Hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunan herkes, etkili hukuk yollarına kolaylıkla erişebilir. Adalete erişim, özgürlüklere ve haklara saygının temelidir.”

İnsan Hakları Eylem Planı’nın amacı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 ilke çerçevesinde belirlenen 9 amaca dair bilgilendirme yaptığı esnada, Türkiye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amacı sırayla şu şekilde paylaşıldı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 1. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 2. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 3. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 4. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 5. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 6. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 7. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 8. Amacı:

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 9. Amacı: