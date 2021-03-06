Erdoğan İmzasını Attı! 2021 “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” Olacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede 2021 senesinin Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanılmasına ilişkin karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu bilgisine sunulan genelgede, 2021 yılının “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak anılacağı yazıldı. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz yılda, Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri de düzenleneceği bildirildi. Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kurtuluş Savaşı'nın önemini ifade etmek ve İstiklal Marşı'nın anlamını anlatmak amacı ile Türk milletinin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile etkinliklerin yapılacağı bilgisi verildi. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yer alan 2021/6 sayılı genelgede İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiği bilgisi yer aldı. İstiklal ve istikbal mücadelesinin en zorlu günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış olan marşın Milli Marş olarak kabul edildiği tarih bir kez daha anımsatıldı. Türk milleti tarafından zorlukları aşarak kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin bir ifadesi olan Milli Marş’ın, tüm milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüştürdüğü belirtildi. Bağımsızlık, özgürlük ve Milli Mücadele’nin en önemli belgelerinden olan Marş’ın, Milli Marş olarak kabul edilmesi üzerinden 100 yıl geçmesi sebebi ile 100. yıl dönümü olarak 2021 yılına “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ismi verildi.

100. yıldönümü sebebi ile yapılacak olan etkinliklerin Cumhurbaşkanlığınca belirleneceği ifade edildi. İlgili etkinliklerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği konusunun altı çizildi. Bunun yanı sıra afiş, logo, duyuru, ilan, davetiye ve bunlara benzer görsel doküman ve belgelerin Kurul tarafından belirleneceği açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, İstiklal Marşı’mızın Milli Marş olarak kabul edilmesi üzerinden 100 yıl geçmesi sebebi ile yapılacak olan etkinlik ve projelere ait olan giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde yapılması adına ihtiyaç duyulan her türlü yardım, destek ve kolaylığın kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ettiğine yönelik bir açıklamada bulundu.