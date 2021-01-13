Erdoğan: Havayı boşa kullanıyorsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri arasındaki "sözde Cumhurbaşkanı" gerilimi devam ediyor. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun havayı boşa kullandığını" ifade etti.

AK Parti'nin il kongrelerinde konuşma yapan Erdoğan, terör örgütlerinin hain saldırılarının veya tuzakların ve oyunların kendilerini hiçbir şekilde yormadığına dikkat çekti. Erdoğan, her şeyin üstesinden gelindiğini belirterek, Türkiye'nin geleceği için birlikte hareket edilmesi gereken kişilerin takındıkları tutumun yorduğunu söyledi.

Hizmet için girilen rekabetin kaliteyi artırdığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ikinci partisi olan CHP'nin merkezine yöntemler ve söylemlerin yerleştiğini aktardı. Erdoğan, söz konusu zihniyeti muhatap almaktan yana olmadıklarını ancak sarf edilen sözler karşısında CHP'ye haddini bildirmek zorunda kaldıklarını çünkü Türk milletine duyulan saygı gereği bunu yapmaya mecbur olduklarını söyledi.

"SGK'yı da batırdı"

Erdoğan, CHP'nin Türkiye'yi büyüttüğüne yönelik ifadelere tepki göstererek, CHP'nin her zaman Türkiye'nin problemlerini ve sıkıntılarını büyüttüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu'nun yaşamı boyunca "karar verici" olarak hiç görev yürütmediğini kaydeden Erdoğan, söz konusu parti liderinin hiçbir meselede irade göstermediğini söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) batırdığını ve Türkiye'nin hayrına herhangi bir işe imza atmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun "seçimlerin insanları Cumhurbaşkanı yapmadığına" dair açıklamasını hatırlatan Erdoğan, CHP liderinin laf kalabalığı yaptığını çünkü CHP'nin senelerce darbecileri Cumhurbaşkanı yaptığını söyledi. Erdoğan, CHP'de işlerin hırsızlık, taciz ve tecavüz ile yürüdüğünü belirterek, bu nedenle muhalefet partisinde bir hazımsızlık olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın üstlendiği sorumluluklardan haberi bile olmadığını aktaran Erdoğan, söz konusu parti liderinin herkesi kandırmaya çalıştığını ancak ifadelerinin herhangi bir hükmünün bulunmadığını söyledi.

Gerginlik süreci

Sözcü Gazetesi’nde 2020 senesinin felaketlerinden biri olarak "uzun süredir müze olarak faaliyet gösteren Ayasofya'nın ibadete açılması" gösterilmişti. İşsizlik, pandemi, deprem ve çığ gibi durumların yanında Ayasofya meselesine değinilmesi tepkilere yol açmıştı. Tepkilerden biri de Erdoğan'dan gelmişti. Sözcü gazetesi okumadığını belirten Erdoğan, insanların bu gazeteye para vermemeleri ve okumamaları gerektiği konusunda çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, Ayasofya'nın geçtiğimiz senenin taçlı yıldızı olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "sözde Cumhurbaşkanı" olarak andığı Erdoğan'ın gazeteyi hedef gösterdiğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, medyanın üzerinde baskının bulunduğunu ileri sürmüş ve bir Cumhurbaşkanı'nın gazeteyi hedef göstererek okunmaması için çağrıda bulunmasının tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçtiğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'na "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi için manevi tazminat davası açılmıştı. CHP liderinin Erdoğan'ın kişilik haklarını zedelediğini belirten avukat Hüseyin Aydın, CHP liderine 1 milyon liralık dava açıldığını söylemişti. Aydın, bu ifadenin Cumhurbaşkanı'na hakaret niteliği taşıdığını, bu yüzden Kılıçdaroğlu'na ilişkin suç duyurusu yapıldığını da ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Türk milletini açlığa ve yoksulluğa sürüklediğini, bu nedenle kendisi hakkında "sözde Cumhurbaşkanı" demeye devam edeceğini söylemişti.

CHP lideri, seçimlerin kişiyi Cumhurbaşkanı yapmadığını, Cumhurbaşkanı olabilmek için önce seçimlerin kazanılması, ardından TBMM'de Anayasa'nın 103'üncü maddesinde yer alan yeminin okunması gerektiğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, "Yemini edeceksin. Yemine sadık kaldığın sürece 83 milyonun Cumhurbaşkanı olursun. Hiç kimse buna itiraz edemez. Siyasi görüşün, kimliğin, inancın farklı olabilir. Milletin iradesine her zaman her ortamda saygı duyduk. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygılıyız. Milletin seçtiği kişinin de millete saygı göstermesi gerekiyor." demişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 15:45