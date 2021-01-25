Erdoğan: Esnafın kredi borcu ertelenecek!

Türkiye'de koronavirüsten en fazla etkilenenler esnaf ve sanatkârlar oldu. Koronavirüs sürecinde kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârlar, diğer yandan da ödemek zorunda oldukları kredi taksitleriyle boğuşmaya başladılar. Esnaflar, ödeme güçlüğü çektikleri kredi taksitlerinin bir sene faizsiz ertelenmesini talep ettiler.

Erdoğan "Ertelenecek" dedi

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) İl Kongreleri'ne video konferans ile katılım gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, Halkbank'ın koronavirüs sürecinde esnaf ve sanatkârlara kullandırdığı kredilerin altı ay erteleneceğini ifade etti. Söz konusu kredilerin 1 Ocak-30 Haziran arasındaki altı aylık süreçte esnaf ve sanatkârlar tarafından ödenmesi gereken taksitlerinin erteleneceği müjdesini veren Erdoğan, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Esnaftan 6 maddelik öneri gelmişti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme esnasında esnaf ve sanatkârların koronavirüs sürecinde karşılaştıkları sıkıntıları dile getirmiş, 6 maddeden oluşan bir öneri paketi sunmuştu. Palandöken'in sunduğu öneri paketinde ilk olarak esnaf ve sanatkârların ödeme konusunda sıkıntı yaşadıkları kredi taksitlerinin bir sene faizsiz olacak şekilde ertelenmesi talep edilmişti. Kira desteği ile nakit desteğinin kapsamının daha geniş hale getirilmesi istenilen pakette, doğal gaz, elektrik ve su faturalarının yanı sıra prim ve vergi bedellerinin bir sene faizsiz olacak şekilde ertelenmesi teklif edilmişti. Pakette, faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelerin "HES kodu" koşuluyla yeniden açılması talep edilmiş, ticari araçlara ilişkin indirimli akaryakıt fırsatı sunulması istenmişti. Ayrıca, sigorta prim borcu olan esnaf ve sanatkârların sağlık hizmetlerini alabilmelerine olanak sağlayan uygulamanın bir sene uzatılması teklif edilmişti.

CHP'den iktidara "esnaf" tepkisi

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkârların hiçbir sıkıntısının çözüme kavuşturulmadığını söylemiş, bankalar tarafından kredi kullandırıldığını ancak bu kredinin faizsiz verilmediğini ifade etmişti. Esnafın kirasının devlet tarafından ödenmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, devletin yalnızca esnafa "borç verdiğini" belirtmişti. Kılıçdaroğlu, devletin iş yerlerini kapattığını ancak kiraları karşılamadığını kaydederek, bu duruma sert tepki göstermişti.

Türkiye'de esnafın sorunlarının dinlenmesi için Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Halkbank'ın esnafa destek sağlamak üzere kurulduğunu ancak şu anda "esnaf bankası" olmaktan tamamen uzak olduğunu söylemişti. Esnafın sicil affının çıkarılmasına yönelik talepte bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, siyasetin vatandaşlara hizmet sunma yeri olduğunu ifade etmişti.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sözcüsü Öztrak, işletmelerin koronavirüs sürecinde kapatıldığını ancak esnafın uğradığı kaybın asla telafi edilmediğini belirterek, bütçeden esnafa gelir desteği verilmediğini kaydetmişti. Öztrak, devlet bankaları tarafından esnaf ve sanatkârlara faizli kredi verildiğini hatırlatarak, kapatılan iş yerlerinin birçoğuna icra tebligatlarının yollandığını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 13:03