Erdoğan: En gelişmiş ülkelerde aşı sorunu var, bizde yok!

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde koronavirüs aşısının tedariki konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'de ise aşı tedariki konusunda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

"50 milyon doz teslim edilecek"

Koronavirüs aşılarının tedariki konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin gerekli ödemeleri yaptığını ve koronavirüs aşılarını almaya başladığını söyledi.

İlk aşamada Türkiye'de 50 milyon doz CoronaVac aşısının teslim edileceğini belirten Erdoğan, en gelişmiş ülkelerin sağlık sistemi bakımından zorlandığı süreci Türkiye'nin en az hasarla atlattığını ifade etti.

"81 milyar lira tahsis edildi"

Erdoğan, 2021 senesine ilişkin bütçede 81 milyar liranın sosyal destek harcamaları için tahsis edildiğini kaydederek, vatandaşlara gereken desteğin her zaman sağlanacağını aktardı.

Türkiye'de kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de şimdiye dek 1 milyon 400 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. İstanbul'da şu ana kadar 251 bin 744 koronavirüs aşısı yapılırken, Ankara'da 139 bin 864 kişi aşılandı. İzmir'de ise şimdiye dek 87 bin 188 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

Fransa'da aşı nedeniyle "iç savaş" uyarısı

Fransa'da aşı tedariki konusunda büyük sıkıntı yaşandığı biliniyor. Acil Servis Doktorları Başkanı Pelloux, ülkede aşı tedariki hususunda kritik seviyede sorun yaşandığını belirtmişti. Bunu bağımsızlık sorunu olarak nitelendiren Pelloux, Fransa'nın kendi aşı üretim zincirinin olması gerektiğini söylemişti. Pelloux, ABD'nin koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olduğunu ancak Fransa'nın buna rağmen ABD'ye bağımlı hale geldiğini ifade etmişti.

Ülkesinde iç savaş riskinin bulunduğunu belirten Pelloux, devlet tarafından seferberlik başlatılması ve koronavirüs aşılarına sahip olunması gerektiğini ifade etmişti. Pelloux, Fransa'da çok sayıda insanın aşılanmak istediğini kaydederek, otelde bulunduğunu ve birçok kişinin oraya aşı yaptırmak için geldiğini söylemişti. Bazı insanlara aşı yaparken diğer insanlara "Size aşı yok." denilemeyeceğine dikkat çeken Pelloux, insanların koronavirüsten korunmak için aşı yaptırmak istediklerini, dolayısıyla alınan dozun da önem arz ettiğini ifade etmişti. Pelloux, yaşlıların, bakıcıların ve sağlık personelinin hala aşı beklediğini aktarmıştı.

Yerli aşının kullanımına Nisan ayında başlanabilir

Fransa'nın kendi aşısını üretmesi için çağrıda bulunulması akıllara Türkiye'nin yerli aşısını getirdi. Ülkemizin en önemli ilaç üretim tesisi Koçak Farma. Söz konusu tesisin üretim kapasitesinin 10 milyon doz olduğu biliniyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, Nisan-Mayıs döneminde üretilmesi bekleniyor. Koçak Farma tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının da bahsi geçen tesislerde üretilmesi planlanıyor. Yani Türkiye'nin Nisan ayında yerli aşıyı kullanmaya başlayacağı düşünülüyor.

AB'nin (Avrupa Birliği) 2020 senesinde sipariş ettiği aşılarda tedarik sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Birliğe üye ülkelerin yakın zamanda yeterli koronavirüs aşısına ulaşması pek de mümkün değil. Bu nedenle yerli aşının koronavirüse karşı umut olacağı söylenebilir. Ayrıca, "beşeri aşı üretimi" hususunda yeni bir dönemin başlayacağı ifade edilebilir.