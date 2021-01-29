Erdoğan: Elon Musk ile çalışmaya devam edeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX CEO'su Musk ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, görüşme sırasında uzaya ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları ele aldıklarını ifade etti.

"Musk ile çalışmalarımız devam edecek"

Musk ile daha önce Külliye'de görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, uzay konusunda Musk ile ortak çalışma yürütüldüğünü ve bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Erdoğan, bununla ilgili bir kişiye görev verdiğini ve kendisinin Musk ile daima iletişimde kalacağını ifade etti.

"Çok çalıştığını söyledi"

Erdoğan, Musk'ın 2020 senesinden itibaren dünyanın en zengini olduğuna dikkat çekerek, Musk'ın kendisine "çok çalıştığını" ve "dolayısıyla çok kazandığını" söylediğini aktardı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, 27 Ocak Çarşamba günü Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşme sırasında Türkiye'de bulunan özel kurumlar ve kamu kurumları ile SpaceX arasında yapılabilecek iş birliğine ilişkin konuların ele alındığını belirten Erdoğan, bu konulardan birinin uzay teknolojileri olduğunu ifade etmişti. Türkiye'de ve dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin sıkı bir şekilde takip edildiğini kaydeden Erdoğan, Türk milletine yarar sağlamak için teknoloji alanında yapılan tüm hamlelere destek verileceğine dikkat çekmişti.

Türksat 5A uydusu fırlatılmıştı

Türksat 5A uydusu, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak 2021 tarihinde saat 05.15'te uzaya fırlatılmıştı. Söz konusu uydu, Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, Türksat 5A'nın fırlatma görevinde olduğunu belirterek, takipçilerine "İzleyin." çağrısında bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, senelerdir süren çalışmaların ardından Türksat 5A uydusunun başarıyla uzaya gönderildiğini söylemişti. Karaismailoğlu, söz konusu uydudan 35'inci dakikanın ardından ilk sinyalin geldiğini belirterek, yolculuğun dört ay süreceğini ifade etmişti. Testlerin yapılacağını ve Türksat 5A uydusunun faaliyete alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, bu uydudan sonra Türksat 5A ve Türksat 6A uydularının da uzaya gönderileceğini söylemişti.

Türksat 5B Haziran ayında fırlatılacak

Karaismailoğlu, imalat süreci tamamlanan Türksat 5B uydusunun ise 2021 senesinin Haziran ayında uzaya gönderileceğini ifade etmişti. Türksat 6A uydusuna ilişkin çalışmaların da sürdüğüne dikkat çeken Karaismailoğlu, bu uydunun da 2022 senesinin başlarında uzaya gönderilmesinin planlandığını aktarmıştı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin gücünü dünyaya hissettirmeye başladığını belirterek, artık uzay ve uydu faaliyetlerinin süreceğini söylemişti. Uzaya insan göndermeye yönelik faaliyetlerin de yürütüleceğini duyuran Karaismailoğlu, yeni neslin uzay konusuna karşı merakının büyük olduğunu ifade etmişti.

Ermeni lobisi tepki göstermişti

Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek vermesi üzerine Ermeni lobisi, Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin görevin iptal edilmesini istemişti. Söz konusu lobi, Musk ile Türkiye arasındaki iş birliğine son verilmesini talep etmişti. SpaceX çalışanlarına birçok Ermeni tarafından bu yönde mesaj gönderilmişti.