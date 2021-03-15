Erdoğan: Ekmeğini yediği ülkeye ihanet edenleri örnek almayın!

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı noktalarından başkent Ankara'ya gelinerek yaratılan gurur tablosunun hem Türkiye'nin geleceğine hem de partinin geleceğine yönelik inancı daha da artırdığına dikkat çekti. Erdoğan, başkanlığa aday olarak gösterilen Eyüp Kadri İnan'ı tebrik ettiğini belirterek, söz konusu ismin hem AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Merkezi'nde hem de İzmir İl Başkanlığında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

"İzmir gümbür gümbür gelecek"

İzmir'in 2023 senesinde gümbür gümbür geleceğine inandığını belirten Erdoğan, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Gençlik Kolları'nda yetişen kişilerden çoğunun MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyeliği, il başkanlığı, ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı ve vekillik gibi misyonları başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkat çekti. Erdoğan, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) şu an da 35 yaş altı 14 milletvekilinin görev yürüttüğünü belirterek, belediyelerde ise 1.472 Meclis mensubunun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

"11,5 milyondan fazla üyemiz var"

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Gençlik Kolları'nın üye sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, 5,5 milyon kadın üyeye sahip olunduğunu aktardı. Erdoğan, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Gençlik Kolları'nın toplam 11,5 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu belirtti.

"Tankların arasından kaçtı"

AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) daima vesayet ile mücadele ettiğini ve darbelere karşı direnç gösterdiğini kaydeden Erdoğan, bu şekilde yıllardır süren oyunun bozulması için çaba harcandığını dile getirdi. Erdoğan, gençlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini unutmaması gerektiğini belirterek, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından kaçtığını ve Bakırköy Belediyesi'ne sığındığını söyledi.

"Korkak"

Kılıçdaroğlu'nun korkak olduğunu ifade eden Erdoğan, yürek isteyen işlerin korkaklar tarafından yapılamayacağını kaydetti. Erdoğan, siyasi arenada da kötü örneklerin mevcut olduğunu belirterek, kendi çabalarıyla bir yerlere ulaşmak yerine başkalarının çabalarını kullanarak yükselmeye çalışanların olduğunu ifade etti. Söz konusu kişilerin asla örnek alınmaması gerektiğini aktaran Erdoğan, iftira ve yalanı merkeze alan bir anlayışı benimseyen kişilerin de hiçbir şekilde örnek alınmaması gerektiğini dile getirdi.

"Lafa gelince davadan bahsederler"

Erdoğan, siyaset aracılığıyla Türk milletine hizmet sunmak yerine farklı hesaplar yapanların da örnek alınmaması için çağrıda bulunarak, ilkesizliği yüceltmek isteyen kişilerin sonunun daima mahcup olduklarını aktardı. Lafa gelince davadan bahseden ancak menfaatlerine zarar gelince hemen farklı bir yola sapanlar ile ekmeğini yediği ülkeye hiç tereddüt bile etmeden ihanet edenlerin de örnek alınmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu tarz ihanetlerin daima acı sonla bittiğini ekledi.