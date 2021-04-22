Erdoğan Duyurdu! Türkiye Arnavutluk Dostluğuna Yeni Bir Halka Daha Eklendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile Türkiye Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin açılışına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Arnavut dostluğuna yeni bir halka daha ekleneceğine inandığını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Ocak ayında ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavut başbakanı Edi Rama ile birlikte ortak basın toplantısında yapılan açıklamasında, açılan Fier Dostluk Hastanesi ile ilgili söylemlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin ilişkileri açısından önemli olan Türkiye Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin açılışına video konferans sistemi ile katıldı ve konu hakkında önemli konuşmalarda bulundu. İki ülke arasındaki dostluğa yeni bir halka eklendiğine inanıldığı şeklinde konuşmalar gerçekleşti. Yapılan açıklamalarda Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin ortak kültür ve tarihten almış olduğu güç ile her geçen gün daha da geliştiğini ve daha da derinleştiği belirtildi. Cumhurbaşkanı ülkemiz Türkiye olarak kardeşlerimizin gereğini yerine getirdiğimizi ve 30 yılı aşkın bir süredir Arnavutluk'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına her türlü desteği sağladığımızı açıkladı.

2019 senesi Eylül ve Kasım depremleri ardından ve korona virüs salgını pandemi ile mücadele zamanında da hiçbir karşılık ve garantisi olmadan tüm imkanlarımız ile Arnavut halkının yanında olduğumuz açıklandı.

Aynı zamanda Arnavutluk'un sağlık altyapısına da önemli bir katkı sağlayacak olan dostluk hastanesine açılış törenine birlikte icra ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı, Ocak ayına da hatırlattı. Sayın Rahma’nın ülkemizde Ocak ayında gerçekleştirdiği ziyaret vesilesi ile iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileriye taşıyarak stratejik ortaklığın resmileştiği söylenildi. Aynı zamanda Arnavutluk’ta 3 ayda inşa edilen 150 yataklı bir hastane konusunda da kararın açıklandığı belirtildi ve bugün Arnavut kardeşlerimize verilen sözü tutmanın gururunu yaşadığımız söylenildi. Aynı zamanda ilgili hastanenin 3 aydan daha kısa bir sürede inşaatının tamamlandığı vurgusu yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 02:01