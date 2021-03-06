Erdoğan: Denize hâkim olan dünyaya hâkim olur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'ndaki personele seslendi. Erdoğan, ilk olarak Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerin şehit düşmesine neden olan helikopter kazasına değindi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri), Türk milletine ve şehitlerin yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

"Vazgeçmeyeceğiz"

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sahip olduğu meşru haklar doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü belirterek, söz konusu bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetlerinden asla vazgeçilmeyeceğinin de açık bir şekilde gösterildiğini söyledi.

"Antalya Körfezi'ne hapsedilmeyi kabul etmedik"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güç kazanması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, Antalya Körfezi'ne hapsedilmeyi kabul etmediklerini dile getirdi. Erdoğan, böylece Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sürdürme konusunda kararlı olduğuna işaret etti.

"Yerli üretim silah sistemlerimizi deniyoruz"

2021 senesinde Mavi Vatan Taktik Tatbikatı'nın daha ayrıntılı ve daha güçlü bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bu şekilde yerli ve millî üretim olan silah sistemlerinin denendiğini söyledi. Erdoğan, Türk ordusunun bilgi ve kabiliyetinin ele alındığını ve eksik noktalarının giderildiğini kaydederek, Türkiye'nin yalnızca siyasi ve ekonomik açıdan değil, savunma ve askerî bakımdan da kuvvetli olması gerektiğini söyledi.

"Tercih değil mecburiyet"

Deniz gücünün Türkiye'yi dünya siyasetinde önemli bir konuma ulaştırdığını belirten Erdoğan, en küçük bir sorunda bile Türkiye'ye vatan topraklarının çok görüleceğine dikkat çekti. Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin kuvvetli bir donanmaya sahip olması gerektiğini ifade ederek, bunun tercih değil mecburiyet olduğunu söyledi.

"Gözümüz yok"

Türkiye'nin hiçbir şekilde başka bir ülkenin denizine veya toprağına göz dikmediğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca kendi haklarını koruma çabasında olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de hem Türk milletinin hem de Kıbrıs Türkleri'nin sahip olduğu haklara yönelik gasp girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin bilgisi, kıymetli personeli, disiplinli tutumu ve başarılarıyla gurur verdiğini söyledi.

"İHA'da ilk sıralardayız"

Türkiye'nin İHA'da (insansız hava aracı) dünya genelinde ilk sıralarda olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'de tersanelerde üretimi gerçekleştirilen ve 3 milyar dolardan fazla bedele sahip olan 130'u aşkın deniz platformunun başka ülkelere satıldığını dile getirdi.

"Huzur ve barış için varız"

Erdoğan, Türkiye'nin Sahil Güvenlik Komutanlığıyla kendi karasularında, donanmasıyla da dünya genelinde huzur ve barışın tesisi için var olduğunu kaydederek, Türkiye'nin denizcilik alanında en önemli ülkeler arasında yer alması konusunda kararlı olunduğunu ifade etti.

"Dünyaya böyle hâkim olunur"

Denize hâkim olanın dünyaya da hâkim olduğunu belirten Erdoğan, bu düşünceyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılmasının çok kritik olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayıp üreten ve sürdürülebilirliğini sağlayan 10 ülke arasında bulunduğuna dikkat çekti.