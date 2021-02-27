Erdoğan'dan tünel açılışında önemli açıklamalar!

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje sayesinde güzergahta 2,4 kilometre bir kısalmanın meydana geleceğini aktardı. Mesafenin düşmesiyle birlikte her yıl akaryakıttan 7,5 milyon lira tasarrufun sağlanacağını aktaran Erdoğan, son 18 yılda adeta bir karayolu seferberliğine giriştiklerini ifade etti. Eski dönemlerde Türkiye turizminin "kum, deniz ve güneşten ibaret olduğunu" belirten Erdoğan, genişleyen kara yolu ağları sayesinde ülkedeki iç turizmin de geliştiğini kaydetti. Erdoğan, eskiden eziyet veren yolculukların artık çok daha keyifli olduğunu sözlerine ekledi.

Hızlı tren hatları ve havayollarındaki gelişmelerin de karayollarındaki atılımla atbaşı gittiğini kaydeden Erdoğan, bu ulaşım ağları sayesinde artık daha umut dolu olduklarını söyledi. Eski dönemlerde yaptıkları geniş karayollarıyla alay edip, "Buraya uçak mı inecek?" şeklinde ifadeler kullananların olduğunu hatırlatan Erdoğan, yol yapılınca yine en çok bu kesimin fayda sağladığını kaydetti. Erdoğan, yaptıkları tüneller hakkında "soğan deposu" benzetmesini yapanların ve inşa edilen köprüler hakkında "koyun sürüsü mü geçecek?" diyenlerin, şimdi bu hizmetlerden en çok yararlananlar olduğunu söyledi.

Menderes, Özal, Demirel ve Erbakan vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen yollardan, köprülerden ve tünellerden sadece arabaların değil "Türkiye'nin geleceğinin de" geçtiğini düşündüklerini belirtti. Geçmiş dönemlerde Menderes, Özal, Demirel ve Erbakan'ın da bu tarz seviyesiz tacizlerle karşılaştığını aktaran Erdoğan, kalbi mühürlü olanlara gerçekleri anlatamayacaklarını kaydetti. Yapılan hastanelerin, okulların ve barajların bu kesim tarafından bir inşaat projesi olarak görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu insanların Türkiye'nin vizyonuyla tamamen ilgisiz olduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 16:52