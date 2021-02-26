Erdoğan'dan restoran ve kafelere ilişkin flaş açıklama!

Türkiye'de 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşme başlayacak. Peki restoran, kafe ve lokantalar yeniden açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Bakan Koca sunum yapacak"

Erdoğan, 1 Mart Pazartesi günü Kabine toplantısı yapılacağını belirterek, Sağlık Bakanı Koca'nın söz konusu toplantıda sunum gerçekleştireceğini söyledi. Koca'nın yapacağı sunum doğrultusunda toplantıda çeşitli kararlar verileceğini kaydeden Erdoğan, söz konusu kararları bizzat kendisinin açıklayacağını ifade etti.

"Bilim Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek"

Erdoğan, Bilim Kurulu tarafından yürütülen çalışmaların Kabine toplantısında değerlendirileceğini belirtti. Koca'nın sunumda koronavirüsün seyrine ve mutasyonlu koronavirüsün şehir bazındaki durumuna ilişkin bilgi vereceğini aktaran Erdoğan, sunumun ardından alınacak önlemlere yönelik karar verileceğini dile getirdi.

"Restoran, kafe ve lokantalara dair karar alınacak"

Erdoğan, restoran, kafe ve lokantaların ile otellere yönelik kısıtlamalara ilişkin kararların Kabine toplantısında verileceğini belirterek, söz konusu kararları toplantıdan sonra Türk milletine açıklayacağını söyledi.

Erdoğan geçen hafta ne demişti?

Geçen hafta yaptığı açıklamada Erdoğan, koronavirüs vakalarının azalmaya başlaması halinde esnafa yönelik kısıtlamaların aşamalı olarak esnetilmesine dair bir takvimin işleyeceğini ifade etmişti. Fakat son günlerde günlük vaka sayılarının 9 binin üstüne çıkması bunu pek de mümkün kılmıyor.

Düşük riskli illerde açılacak mı?

Türkiye'de haftalık vaka sayıları il bazında duyuruluyor. Söz konusu veriler göz önünde bulundurularak restoranların il bazında tekrar açılıp açılmayacağına yönelik karar verileceğini ifade eden Koca, sokağa çıkma yasağının esnetilmesi ve restoranların yeniden açılması hususunda Ankara'nın kademeli normalleşmeye geçecek şehirler arasında bulunduğunu söylemişti.

Düşük riskli illerde yani mavi kategoride bulunan illerde sokağa çıkma kısıtlamasına son verilebileceğini ve restoranların tekrar açılabileceğini kaydeden Koca, ilerin risk durumlarına göre ayrıldığı kategorileri şöyle sıralamıştı:

Mavi kategori (Düşük riskli iller): 100 binde 100'ün altında vakası olan iller

Sarı kategori (Orta riskli iller): 100 binde 11-35 arası vakası olan iller

Turuncu kategori (Yüksek riskli iller): 100 binde 36-100 arası vakası olan iller

Kırmızı kategori (Çok yüksek riskli iller): 100 binde 100'ün üstünde vakası olan iller.

"Restoranlarda daha hızlı bulaşıyor"

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 7 bilim insanı tarafından yapılan bir araştırmaya değinmişti. Korona testi pozitif çıkan kişilere ait cep telefonlarından geriye doğru takip gerçekleştirilen araştırmaya göre tam zamanlı çalışan restoranlarda virüsün bulaşıcılığının çok fazla olduğunu belirten Sarıkaya, spor salonları, kafeler ve barlarda restoranlara göre daha az bulaş olduğunu söylemişti. Sarıkaya, diğer işletmelere göre restoranlarda koronavirüsün daha hızlı bir şekilde yayıldığını kaydederek, bu araştırmanın restoran işletmecilerini kızdırabileceğini ifade etmişti.