Erdoğan'dan "Koronavirüs sürecinde yapılanlar" listesi!

Türkiye, koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk koronavirüs vakasının tam bir yıl önce tespit edildiği Türkiye'de yapılan çalışmaları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde sunulan hizmetler, yerli üretim ventilatörler, şehir hastaneleri, sağlık tesisleri ve koronavirüs aşısına yönelik faaliyetleri aktardı.

Sağlık personelinin gösterdiği fedakârlık sayesinde yeni hastanelerin hizmet vermeye başladığını ve mevcut hastanelerin kapasitelerinin artırıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin sağlık sektöründeki güçlü altyapısı sayesinde adeta bir destan yazdığını ifade etti. Erdoğan, paylaşımında konuya ilişkin bir görsele de yer verdi.

Hizmetler başlığı altında şu maddelere yer verildi:

- Koronavirüs Operasyon Merkezi oluşturuldu. Koronavirüs Bilim Kurulu çalışmalara başladı.

- 2019-nCOv Hastalık Rehberi hazırlandı.

- Yerli tanı kitleri üretildi.

- Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi oluşturuldu.

- HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması hizmet sunmaya başladı.

- Sağlık personelinden başlayarak inaktif aşılar yapılmaya başlandı.

Aşı başlığı altında şu maddelere yer verildi:

- 18 farklı aşı faaliyeti yürütüldü.

- 10 milyondan fazla aşı kısa sürede uygulandı.

Şehir hastaneleri başlığı altında şu maddeler var:

- Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldı.

- Konya Şehir Hastanesi açıldı.

- İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı.

Sağlık tesisleri başlığı altında şu maddeler var:

- Kamu hastanelerinde yetişkin yoğun bakım yatak kapasiteleri yüzde 51 oranında artırıldı.

- Sağlık tesisi sayısı yüzde 55 oranında artış gösterdi.

- 25 tane yeni hastane binasının yanı sıra 11 ilave hastane binası hizmet vermeye başladı.

Yerli solunum cihazı başlığı altında şu maddelere yer verildi:

- Yerli solunum cihazı kısa sürede seri bir şekilde üretilmeye başlandı.

- Yerli solunum cihazı 20 ülkeye ihraç edildi.

Diğer maddeler ise şöyle:

- Türkiye'ye diğer ülkelerden gelen 803 bin insana yönelik 3 milyon 936 bin 826 defa izlem gerçekleştirildi.

- Koronavirüsle enfekte olan ya da temaslı olduğu tespit edilen 21 milyon 315 bin 454 kişiye yönelik 82 milyon 781 bin 903 defa izlem gerçekleştirildi.

- Sınır kapılarında 19 milyon 216 bin 934 insan sağlık taramasından geçirildi.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 821 bin 943 vaka tespit edildi. Fakat Türkiye'de koronavirüs sürecinin başlarında semptom göstermeyen vakalar bu sayıya dâhil edilmiyordu. Bu durumda şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı aslında daha fazla. Türkiye'de şimdiye dek koronavirüs kaynaklı 29 bin 227 can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de bir senede 34 milyon 548 bin 238 tane koronavirüs testi uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:51