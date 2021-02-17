Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen teröristlerle yürü, biz mücadeleye devam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu arasındaki Gara gerilimi devam ediyor. Kılıçdaroğlu, dün yaptığı konuşmada, Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesinden Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na büyük bir tepki geldi.

"Utanmıyorsun"

Erdoğan, terör ile mücadelenin 534 gündür Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin sabrıyla sürdürüldüğüne dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'na söz konusu annelerin feryatlarını işitip işitmediğini sordu. Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesinden kendisini sorumlu tutan Kılıçdaroğlu'nun bunu söylerken hiç utanmadığını belirten Erdoğan, ana muhalefet lideri için "yüzsüz" ifadesini kullandı.

"Bakanları göndermeye bile layık değilsin"

Erdoğan, 5-6 senedir PKK'lı teröristler tarafından esir tutulan vatandaşların takip edildiğini belirterek, Kılıçdaroğlu için "terbiyesiz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu konusunda bilgi vermeleri için İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın gönderildiğini belirten Erdoğan, aslında CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) liderinin buna bile layık olmadığını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda hiç utanmadan kendisine fatura kesme çabasına giriştiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle birlikte yürümeye devam edebileceğini aktaran Erdoğan, ne olursa olsun Bestler Dereler, Tendürek, Cudi ve Gara'da terörle mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mücadeleyi tribünlerden izleyebileceğini belirterek, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) liderinin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında "tankların arasında yürüdüğünü" ve "korkak olduğunu" söyledi.

Ne olmuştu?

HDP (Halkların Demokratik Partisi), Gara bölgesinde vatandaşların bombardıman nedeniyle şehit olmuş olabileceğini ima etmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, bu tarz suçlamalara karşı şehit edilen vatandaşların vücut bütünlüklerini gösteren fotoğrafların ellerinde bulunduğunu söylemişti. Soylu, Meclis'te HDP (Halkların Demokratik Partisi) sıralarına bakmış ve Murat Karayılan'ın bin parçaya bölüneceğine dair açıklamada bulunmuştu. Gara gerilimi devam ederken bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti.

Kılıçdaroğlu, Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesinden Erdoğan'ın sorumlu olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Gara bölgesinde 5,5 senedir PKK'lı teröristlerin elinde bulunan vatandaşları kurtarmak adına bugüne kadar ne yapıldığını soran Kılıçdaroğlu, seçimlerde yardımcı olması için Öcalan'dan mektup bekleyenlerin niye bu konuda yardım istemediğini, İstanbul seçimlerinin daha mı değerli olduğunu sormuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanı Trump için "dostum" ifadesini kullandığını hatırlatarak, söz konusu dostluk ilişkilerinin neden PKK'lı teröristlerin elindeki vatandaşların kurtarılması için kullanılmadığına dair soru yöneltmişti. Uluslararası insan hakları örgütlerine bu konuda çağrı yapılmamasının nedenini soran Kılıçdaroğlu, 13 vatandaşın kurtarılmasına yönelik başarısız operasyonun sorumlusunun kim olduğuna dair bir soruyu da Erdoğan'a yöneltmişti. Kılıçdaroğlu, bu sorulara yanıt beklediğini dile getirmişti.