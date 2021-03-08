Erdoğan'dan "kadına şiddet" açıklaması: Komisyon kurulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kadın hakları hususunda en gelişmiş görülen ülkelerde yaşanan kadın cinayetlerinin Türkiye'ye kıyasla çok daha fazla olduğuna dikkat çekerek, buna rağmen Türkiye'nin hedef alındığını söyledi.

"Komisyon kuruyoruz"

Türkiye'de kadınların canice katledilmelerine, sokak ortasında dövülmelerine ve Samsun'da yaşanan son olaya dikkat çeken Erdoğan, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kadına yönelik şiddete ilişkin yeni bir komisyon kurulacağını duyurdu. Erdoğan, bu konuda yoğun çaba harcayacaklarını belirterek, kadınların şiddete maruz kalmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.

"Tutuklandı"

Samsun'da bir kadının sokak ortasında bayıltana kadar dövülmesi olayına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, bu konuda Adalet Bakanı Gül ile konuştuğunu dile getirdi. Erdoğan, eski eşini darp eden kişinin tutuklandığını hatırlattı.

"Kadın kimsenin malı değildir"

Kadının ne babasının ne de kocasının malı olmadığını belirten Erdoğan, kadının erkekle eşitle haklara sahip bir insan olduğunu dile getirdi. Erdoğan, kadına yönelik eziyetin hiçbir açıklamasının olamayacağını ifade ederek, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının kadim değerlerden uzaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.

"Oyuna gelmeyeceğiz"

Kadını anne, evlat ve eş olmaktan çıkarıp ruhsuz bir birey olarak yansıtma çabasında olanların oyununa gelinmeyeceğini belirten Erdoğan, saldırı ve cinayetlerin kişilik bozukluklarının bir sonucu olduğunu dile getirdi. Erdoğan, töreyi bahane ederek kadına beraber yönelik saldırıları ve cinayetleri Türk kültürüyle bütünleştirmeye çalışanlara izin verilmeyeceğini ve kötülere meydan okunacağını aktardı.

Şimdiye kadar tüm başarıların ve eserlerin kadınlarla beraber gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de ekonomi ve siyaset dâhil olmak üzere bütün alanlarda kadınların imzasının bulunduğunu ve bunun AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) çabaları sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Erdoğan, yeni uygulama ve reformlarla birlikte kadınların iş ve eğitim yaşamlarında önünü kesmeye çalışanlara en iyi yanıtın verildiğini kaydederek, kadınların zamanında üniversitelerin kapılarından geri çevrildiğini hatırlattı.

"Deşifre ettik"

CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) tepki gösteren Erdoğan, söz konusu partinin senelerce kadınları kullandığını ancak arka planda her zaman kadınları ezen ve hor gören bir tutum sergilediğini belirtti. Erdoğan, bu durumun deşifre edildiğini kaydederek, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yalnızca AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) grubunda 54 kadının yer aldığını söyledi. Kamuda kadınlara yönelik istihdam oranının yüzde 40'a ulaştığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kadınlarla beraber ulaşacağını ifade etti.

"Kız çocuklarını ailelerinden uzaklaştırmaya çalışanlar var"

Erdoğan, kız çocuklarını ailelerinden uzaklaştırmaya ve sokaklara dökülmeye çağıranların bulunduğuna dikkat çekerek, bunun ahlâksızlık olduğunu söyledi. Bunun bir ruh hastalığı işareti olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'de kadına yönelik şiddet sorunun çözüleceğini ancak asıl büyük tehlikenin bu tutum olduğunu dile getirdi.

"Aile önceliklerimiz arasında"

Erdoğan, Türkiye'de artık aile, kültür ve eğitime öncelik verileceğini kaydederek, Türkiye'nin temel altyapı problemlerinin çözüldüğünü söyledi. Türkiye'nin artık bütün alanlarda dünyada birinci sırada yer alması gerektiğini belirten Erdoğan, hiçbir kayba tahammül gösterilemeyeceğini aktardı.

"Üstümüze düşeni yapacağız"

Merhamet ve sevginin bulunmadığı yerlerde bencil nesillerin yetişeceğini ifade eden Erdoğan, sağlıklı bireylerden meydana gelen, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilen nesillerin yetişmesinin hedeflendiğini söyledi. Erdoğan, devletin bu konuda üstünde düşen yükümlülükleri kesinlikle yerine getireceğini belirterek, kadınların ilk başta anne olduğunu ifade etti. Kadını şeytanlaştıran anlayışların bunu anlamalarını beklemediklerine dikkat çeken Erdoğan, kadınla beraber bütün insanlığı meta haline getiren anlayışın gerçek yüzünün ortaya çıkarılacağını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 15:55