Erdoğan'dan "Gara'nın sorumlusu sensin" diyen Kılıçdaroğlu'na dava!

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerin etkisizleştirilmesi, hudutlarda güvenliğin sağlanması ve esir tutulan vatandaşlara yönelik istihbaratın doğrulanarak gerekli müdahalenin yapılması amacıyla Pençe Kartal-2 Harekâtı'nı başlatmıştı. Söz konusu harekât sırasında bir mağara kontrol altına alınmış ve 13 vatandaşın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar, PKK'lı teröristler tarafından vatandaşların kafalarından vurularak şehit edildiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu vatandaşların "bombardıman" sonucu ölmüş olabileceğine yönelik iddialara tepki göstererek, vücut bütünlüklerine ilişkin fotoğrafların ellerinde bulunduğunu söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu olaydan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu suçlamasının ardından siyasi partiler arasındaki gerilim iyice artmıştı.

Tazminat davası açıldı

Bunun üzerine Erdoğan, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinden kendisini sorumlu tutan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı.

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) tazminatların nasıl ödendiği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yönelik sık sık tazminat davası açılması üzerine bu sorunun yanıtı iyice merak edilmeye başlandı. Kılıçdaroğlu'nun vereceği tazminatların ödenmesi için CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) fon oluşturulduğu ve paraların milletvekilleri ile parti üyelerinden toplandığı biliniyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün senelerdir elinde tuttuğu vatandaşların kurtarılması için şu ana kadar ne yapıldığını sormuştu. Seçimlerde yardım etmesi için Öcalan'dan mektup isteyenlerin neden bu konuda yardım talep etmediğini soran Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin daha mı önemli olduğuna dair soru yöneltmişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın senelerdir Trump'a "dostum" dediğine dikkat çekerek, bu dostluğun neden kullanılmadığını sormuş, uluslararası insan hakları örgütlerine çağrı yapılmamasının sebebini öğrenmek istemişti. 13 vatandaşa yönelik kurtarma operasyonunun başarısız olmasının sorumlusunun kim olduğu soran Kılıçdaroğlu, Gara katliamının sorumlusunun Erdoğan olduğuna yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, bu açıklamalar üzerine Kılıçdaroğlu'na "terbiyesiz" demişti. Bakanları Gara operasyonuna ilişkin yanına gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, aslında Kılıçdaroğlu'nun buna layık olmadığını dile getirmişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun hiç utanmadan bu konuda kendisine fatura kesmeye çalıştığını belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle yan yana yürümeye devam edebileceğini kaydeden Erdoğan, her şeye rağmen terörle mücadeleye devam edileceğini söylemişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mücadeleyi tribünlerden seyredebileceğini ifade etmişti. Terörle mücadelede 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında tanklara karşı duran kadınların dirayetiyle ilerlediklerini belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediyesi'ne tankların arasından gidecek kadar korkak bir insan olduğunu söylemişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "terörist" ifadesini kullanamadığını çünkü HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile ortak olduğunu belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 15:52