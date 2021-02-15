Erdoğan'dan Gara açıklaması: 42 PKK'lı terörist gebertildi!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşı PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Konuya ilişkin Rize'de açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekâtı sırasında Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

"Esir tutuluyorlardı"

Erdoğan, şehit edilen 13 Türk vatandaşından bir bölümünün 5 aydır, diğer bölümünün de 6 aydır PKK'lı teröristlerin elinde esir olduğuna dikkat çekerek, söz konusu kişileri hainlerin elinden kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

"42 terörist öldürüldü"

Bu kapsamda ilk olarak 42 PKK'lı teröristin gebertildiğini kaydeden Erdoğan, mağarada söz konusu teröristlerin köşeye sıkıştırıldığını söyledi. Erdoğan, bugün AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanı Bostancı ile görüştüğünü ve TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) soruşturma önergesi verileceğini ifade ederek, işin gerçeğinin Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Genelkurmay Başkanı Güler tarafından anlatılacağını duyurdu.

"30 bin sivili katlettiler"

Bunun PKK terör örgütünün ilk katliamı olmadığını vurgulayan Erdoğan, 1984 senesinden beri PKK'lı teröristler tarafından 30 bin sivilin katledildiğini söyledi. Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından henüz anne karnında olan bebekler ile kundakta bulunan bebeklerin, esnafların, sağlık personelinin, imamların ve çobanlar gibi birçok kesimden vatandaşların katledildiğini belirterek, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın söz konusu teröristlerin gerçek yüzünü görmesi gerektiğini ifade etti.

Mardin'in Pınarcık ilçesinde 1987 senesinde 30 kişinin PKK'lı teröristler tarafından katledildiğini belirten Erdoğan, bunlardan 6'sının kadının 16'sının ise çocuk olduğunu söyledi. Erdoğan, Siirt'in Eruh ilçesinde 25 sivilin PKK terör örgütü tarafından katledildiğini belirterek, aynı örgüt tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde 1991 senesinde 19 sivilin, Tatvan'da 1992 senesinde 13 sivilin, Bitlis'te 1992 senesinde 19 sivilin haince öldürüldüğünü ifade etti.

Siirt'te bulunan bir okul bahçesinde 1993 senesinde 22 kişinin PKK'lı teröristler tarafından katledildiğini kaydeden Erdoğan, bunlardan 13'ünün çocuk olduğunu dile getirdi. Erdoğan, PKK'lı teröristlerin 33 silahsız askeri Bitlis'te, 33 sivili Başbağlar'da, 24 sivilin Bahçesaray'da kurşuna dizdiğini belirterek, Savur'da 1994 senesinde 21 sivilin, Kulp'ta ise 1995 senesinde 20 sivilin PKK terör örgütü tarafından katledildiğini dile getirdi.

"Sivilleri hedef aldılar"

Beşiktaş, Mısır Çarşısı, Güvenpark ve Anafartalar'a kadar birçok yerde sivillerin PKK'lı teröristler tarafından hedef alındığını belirten Erdoğan, 6-8 Ekim'de 37 sivilin PKK terör örgütü tarafından katledildiğini hatırlattı. Erdoğan, Aybüke Yalçın, Yasin Börü ve Eren Bülbül'ün katillerinin PKK'lı teröristler olduğuna dikkat çekerek, söz konusu teröristlerin Diyarbakır'da 6 çocuğu ve Batman'da 4 çocuğu katlettiğini ifade etti. PKK terör örgütü tarafından İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Serap Eser'in otobüste yakıldığını anımsatan Erdoğan, söz konusu örgütün şantiye basıp işçileri katlettiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

- Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin etkisizleştirilmesi, sınırlarda güvenliğin sağlanması, PKK'lı teröristlerin kaçırdığı Türk vatandaşlarına ilişkin istihbaratın doğrulanması ve gereken müdahalenin yapılması için 10 Şubat 2021 tarihinde Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başlatıldığını söylemişti. Akar, PKK'lı teröristlere ait sözde karargâh alanları, sığınak, barınak ve mühimmat depolarından meydana gelen 50'yi aşkın hedefin imha edildiğini duyurmuştu.

- TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından kontrol altına alınan mağarada arama gerçekleştirildiğini belirten Akar, söz konusu arama kapsamında 13 Türk vatandaşının cansız bedenlerine ulaşıldığını ifade etmişti. Akar, söz konusu vatandaşlardan 12'sinin başından vurulduğunu, 1'inin ise omzundan vurulduğunu söylemişti. Türk vatandaşlarının Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başlangıcında PKK terör örgütünün sözde mağara sorumlusu tarafından şehit edildiğini duyuran Akar, söz konusu vatandaşları şehit eden bütün teröristlerin öldürüldüğünü ifade etmişti.