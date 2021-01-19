Erdoğan'dan flaş reform açıklaması: Yakında duyuracağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de hukuk ve ekonomi alanında reformların hazırlandığını ve kısa bir süre içerisinde duyurulacağını bildirdi. AK Parti İl Kongreleri'ne video konferans aracılığıyla katılım gösteren Erdoğan, 2023 senesinde yapılacak olan genel seçimlere kadar hem hükümetin hem de parti teşkilâtlarının yoğun bir şekilde çalışacağını ve Türk milletinin karşısına tertemiz bir şekilde çıkılacağını söyledi. Erdoğan, reformlara ilişkin gündemi oluşturmaya başladıklarına dikkat çekerek, reformlara ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağına işaret etti.

"Türkiye artık sürece yön veriyor"

Önceden Türkiye'nin uluslararası arenada sözünün geçmediğini belirten Erdoğan, artık Türkiye'nin birçok konuda sürece yön veren bir ülke haline geldiğini söyledi. Erdoğan, AK Parti'nin vizyon sahibi bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak, diğer partilerin yalanlar üstüne kurulu bir siyaset yaptıklarını ve yalnızca zaman öldürdüklerini ifade etti. CHP'nin kendi içerisindeki tecavüz ve taciz olayları henüz açıklayamadığını ve böyle bir partinin Türkiye'yi yönetmek istemesinin garip olduğunu kaydeden Erdoğan, CHP'nin "kokuşmuş bir zihniyete" sahip olduğunu ve söz konusu partiden Türkiye'ye hiçbir şekilde hayır gelmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'dan ilk "reform" açıklaması!

İlk "reform" mesajını Kasım ayında veren Erdoğan, ekonomi alanda hem dünyanın hem de Türkiye'nin içerisinden geçtiği sürecin göz önünde bulundurulacağını ve buna uygun bir yaklaşım benimseneceğini söylemişti. Erdoğan, Türkiye'de hem hukuk hem de ekonomi alanında yeni bir reform sürecinin hayata geçirileceğini belirtmişti. Güçsüz ekonomiye sahip bir ülkenin diğer alanlarda sağladığı kazanımları da muhafaza edemeyeceğini kaydeden Erdoğan, istikrar ve büyüme merkezli bir seferberlik başlatılacağını söylemişti. Erdoğan, dünyanın hem ekonomik hem siyasi açıdan ciddi bir değişiklik yaşadığına dikkat çekerek, bu süreçte Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için çaba harcanacağını ifade etmişti.

Makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrar temelinde ekonomik politikaların belirleneceğini vurgulayan Erdoğan, enflasyonun tek haneleri rakamlara çekilmesini, daha sonra da orta vadeli programlardaki düzeye çekilmesini hedeflediklerini söylemişti. Erdoğan, vatandaşların aş ve iş konusundaki kaygılarını da yok etmeyi amaçladıklarını belirterek, uluslararası yatırımcılara ve yerli yatırımcılara Türkiye'ye güvenmeleri için çağrıda bulunmuştu. Bir ülkeye ekonomik istikrarın getirilmesi için "hukuk devleti" prensibinin benimsenmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, 2019 senedine duyurulan yargı reformu strateji belgesinin oldukça kritik düzenlemelere sahip olduğunu aktarmıştı.

Erdoğan, söz konusu belgeye uygun olan hukuki düzenlemelerden bir bölümünün Meclis tarafından çıkarıldığını ifade ederek, idari düzenlemelerin büyük çoğunluğunun da devreye sokulduğunu söylemişti. Yeni reform paketlerine ilişkin hazırlıkların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Erdoğan, 2021 senesinin ilk aylarında bu paketlere ilişkin hazırlıklara öncelik verileceğini ifade etmişti. Erdoğan, insan hakları eylem planına önem verildiğini vurgulayarak, ekonomide başlatılacak yeni dönem kapsamında çeşitli görüşmelerin ardından temel hakların muhafaza edilmesi ve mülkiyet hakkının iyileştirilmesi gibi ek hükümlerin söz konusu eylem planına ekleneceğini söylemişti.