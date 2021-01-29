Erdoğan'dan fahiş fiyat mesajı: Ağır cezalar yolda!

Türkiye'de son dönemde koronavirüs bahanesiyle ayçiçek yağı, zeytinyağı ve yumurta gibi gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışları yapıldı. Vatandaşlar, marketlerde ürünlerin oldukça yüksek fiyatlara satılması nedeniyle iyice mağdur olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat meselesinin çözüme kavuşturulacağına dair mesaj verdi.

"Kontrollü biçimde ilerleyeceğiz"

Son dönemde sebze ve meyve fiyatları ile bakliyat fiyatlarında büyük fark görüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda harekete geçildiğini söyledi. Erdoğan, fahiş fiyat artışına karşı kontrollü biçimde ilerleneceğini ifade etti.

"Sürecin takipçisiyiz"

Temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışı nedeniyle vatandaşların ezilmesine tahammül edilemeyeceğini belirten Erdoğan, kırmızı et ve beyaz ette de sürecin takipçisi olduklarını kaydetti. Erdoğan, bu konudaki takibin asla bırakılmayacağını ifade ederek esnaflara seslendi.

"Ağır cezalar gelebilir"

Fahiş fiyat artışının sürmesi durumunda ağır cezalar gelebileceğini duyuran Erdoğan, esnafın işini hakkıyla yapması ve vatandaşlara zulüm uygulamaması gerektiğini söyledi.

Tüketiciler, alışveriş esnasında fahiş fiyat artışı uygulandığını fark ettikleri zaman ALO 175 hattı aracılığıyla şikâyetlerini iletebilirler. Tüketiciler, böyle bir durumda Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan HFA-Bildirimi uygulamasını da kullanabilirler. Bu uygulama aracılığıyla şikâyetlerini rahatlıkla bildirebilirler. Tüketiciler, fahiş fiyat artışı uygulandığını düşündükleri zaman raf üstünde bulunan etiketler ile fişlerin fotoğrafını çekebilirler.

TÜKDES (Tüketiciyi Destekleme Derneği) Genel Başkanı Bakal, fahiş fiyat artışı yaptığı düşünülen marketlerden vatandaşların bir daha alışveriş yapmamaları gerektiğini söyledi. Bakal, böyle bir durumda vatandaşların yakınlarını da uyarmaları gerektiğini söyledi. Vatandaşların ilettikleri şikâyetlerin "ihbar" olarak görüldüğünü ifade eden Bakal, yetkililerin şikâyette belirtilen yere geldiklerini ve denetim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Ürünün alıcısı olmaya gerek yok"

Bakal, bunun için doğrudan alıcı olunmasına gerek olmadığını belirterek, vatandaşların çevresine karşılaştığı fahiş fiyatlara ilişkin de ihbarda bulunabileceklerini aktardı. Yani vatandaşın şikâyet bildiriminde bulunması için doğrudan söz konusu ürünün alıcı olması gerekmediğine dikkat çeken Bakal, tüketicilerin ispat zorunluluğunun bulunmadığını, şüphelendikleri tüm durumlarda rahat bir şekilde ihbarda bulunabileceklerini ifade etti.

Erken Uyarı Sistemi kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda piyasaları ile tarımsal ürünlerde yaşanan gelişmelere ilişkin çabuk karar verilmesine katkı sağlayacak Erken Uyarı Sistemi oluşturulacağını duyurmuştu. Söz konusu sisteme ilişkin teknik altyapı faaliyetleri konusunda Gıda Komitesi'ne bilgi verildiğini açıklanmıştı.

Ürün fiyatları neden artış gösterdi?

Birçok ülke koronavirüs nedeniyle kendi ürettiği ürünleri stoklama yöntemini uyguladı. Koronavirüsün sürecini en az hasarla atlatmak için uygulanan bol para politikası nedeniyle hammadde fiyatları arttı. Üreticilerin girdi maliyetleri artış gösterince ürün fiyatlarına da zam yapıldı. Döviz kurlarındaki artış da ürün fiyatlarında artışa neden oldu. Stokçuluk ve spekülatif eylemler, ürünlerde fahiş fiyat artışına yol açtı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 15:06