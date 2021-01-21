Erdoğan'dan CHP'ye tecavüz tepkisi: Unutturmak istiyorlar!

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandalları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetiminin suratının kızarmamasına yönelik üzüntüsünü sık sık dile getirdiğini hatırlattı.

"Kimin istismarın yanında durduğu belli"

Erdoğan, taciz ve tecavüz olaylarının gün yüzüne çıkmasının üstünde iki ay geçtiğini ancak CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) üç maymunu oynamaya devam ettiğini söyledi. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) söz konusu skandalları unutturmak istediğini belirten Erdoğan, kimin istismarın yanında durduğunun, kimin adalet ve hak arayışında olduğunun belli olduğunu ifade etti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, 3 gün önce yaptığı açıklamada, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) bünyesini taciz ve tecavüz gibi olayların örümcek ağı gibi sardığını belirterek, söz konusu partinin bu olayların üstünü kapatmaya çalışarak gücünü muhafaza etmeye çalıştığını ancak Türk milletinin bu durumun farkında olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun 56 gündür bu konuda sessiz kaldığına dikkat çeken Erdoğan, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) liderinin niye açıklama yapmadığını ve neden bu konuda herhangi bir işlem yapmadığını sormuştu. Erdoğan, Türk milletine doğruların anlatılması gerektiğini belirterek, bu işin nereye ulaşacağını görebilmek için bunun şart olduğunu söylemişti. Mermeri suyun gücünün değil sürekliliğinin deldiğini ifade eden Erdoğan, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) sürekli iftira ve yalana başvurduğunu kaydetmişti. Erdoğan, durum böyleyken parti binalarında oturamayacaklarına dikkat çekerek, "Böyle yaparsak o mermer delinir." demişti.

CHP Grup Başkanvekili Altay: Yargıya bırakıldı!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Grup Başkanvekili Altay, sapkınlığın tüm siyasi partilere sirayet edebileceğini belirtmişti. Sapkınlığın ortaya çıkarılması durumunda hemen yargıya gidilmesinin önemli olduğunu ifade eden Altay, partisinin de tam olarak bunu yaptığını ve sorumlu kişilerin partiyle ilişiğine son verildiğini söylemişti. Altay, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda gereken açıklamayı yaptığını kaydetmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Kadıgil: İktidarınız yüzünden!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Kadıgil, parti içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarından AK Parti'yi (Adalet ve Kalkınma Partisi) sorumlu tutmuştu. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) içerisinde taciz ve tecavüz olaylarının yaşandığını kabul eden Kadıgil, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin bulunmadığını belirtmişti. Kadıgil, 18 senedir AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarında yaşandığına dikkat çekerek, yaşanan olayların "normal" olduğunu ima etmişti.