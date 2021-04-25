Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı ve yayınlamış olduğu mesaj ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu. Milletimizin tarihinin şanlı zaferler ile dolu olduğu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü bir şekilde taşımaya ve Çanakkale ruhunu yaşatmaya kararlılık içerisinde devam edeceğiz şeklinde ifadeler kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarda Çanakkale Kara Savaşları ile ilgili bir mesaj yayınlandı ve 106. yıl dönümü dolayısı ile konuşmalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan mesajda Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümüne gelinmesi ile birlikte vatan toprağının müdafaa eden şehitleri, gazileri ve tüm kahramanları rahmetle yad ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada Milletimizin ezelden beri hür yaşadığı ve bağımsızlık uğruna destansı bir mücadele verip zafere ulaştığı ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere abidevi bir miras olduğu açıklandı.

Yayınlanan mesajla milletimizin en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlendiği, bayrak ve vatan için can pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi tıpkı bugün de ortaya koymaktadır cümleleri kullanıldı.

Milletimizin tarihinin şanlı zaferler ile dolu olduğu ve Türk milletinin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya bunun yanı sıra Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz denildi. Aynı zamanda Türkiye'yi yarınlara çok daha güçlü bir şekilde taşımaya da devam edileceği hakkında konuşmalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarda yeni nesillere düşen görevler de belirtildi. Çanakkale'deki canla, kanla, cesaretle, azimle, toprağa, taşa ve denize kazanan İstikbal ve İstikbal mesajına sahip çıkmak olarak açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümü nedeni ile yapmış olduğu konuşmada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarını bir kez daha saygı ile andığını ve tüm vatandaşları en içten duyguları ile selamladığı söyledi.