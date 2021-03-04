Erdoğan'dan anayasa açıklaması: Kimse destek vermese de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Sandıkta sahip çıkacaklar"

Erdoğan, AK Parti'de (Adalet ve Kalkınma Partisi) kadim davanın dışında hiçbir şeyin ve hiç kimsenin asla vazgeçilmez olmadığına dikkat çekerek, Türkiye'nin 81 ilinde ulaşmadık bir vatandaş bile bırakılmayacağını dile getirdi. Bunu başarmalarının ardından sandıkta vatandaşlar tarafından kendilerine sahip çıkılacağını belirten Erdoğan, dünyada yaşanan dönüşüm sürecinde yükümlülüklerin de arttığını dile getirdi.

"Karşımızdakiler dökülüyor"

Erdoğan, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) 2023 hedefine ve 2053 hedefine giden süreçten sorumlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Cumhur İttifakı olarak yola devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin kritik bir dönüm noktasından geçirileceğini ifade eden Erdoğan, Millet İttifakı'nın tel tel döküldüğünü söyledi.

"CHP'ye yer kalmayacak"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın prensipli ve azimli bir biçimde çalışmaya devam ettikçe Türk milletinin desteğini alacağını belirterek, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) artık tamamen kendi derdine düştüğünü ifade etti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) gerçek yüzünü herkesin görebilmesi için söz konusu partiye yanıt vermek zorunda kaldıklarını aktaran Erdoğan, ilerleyen dönemde böyle bir partiye yer kalmayacağını söyledi. Erdoğan, iktidara giden yolu dışarıdan destekle ve darbeyle inşa etmeye çalışan bir zihniyetin mutlaka çöküş yaşayacağını ifade etti.

"Laiklik ile istismar etti"

Erdoğan, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) seneler boyunca laiklik ve Atatürkçülük gibi kavramlarla Türk milletinin bir bölümünü istismar ettiğini kaydederek, söz konusu partinin bağnaz ve faşist olduğunu aktardı. Siyasetin icraat rekabetine dönüşmesi durumunda başarılarını daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceklerini ifade eden Erdoğan, Türk milletinin siyasi tercihini ortaya koyarken hem programları hem de kadroları değerlendirdiğini söyledi.

"Reform gündemine sahip çıkıyoruz"

Erdoğan, Türk milletinin geleceğinin aydınlatılmasını sağlayacak reform programları oluşturduklarını ifade ederek, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarda bulunmasına rağmen reform gündemine en fazla sahip çıkan parti olduğunu aktardı. Türkiye'nin ekonomik ve demokratik yüzünün sessiz devrimler aracılığıyla değiştirildiğini belirten Erdoğan, AB'ye (Avrupa Birliği) üyelik aşaması vasıtasıyla hak ve özgürlükleri artıran düzenlemelerin getirildiğini söyledi. Erdoğan, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) son birkaç senedir gerçekleştirdiği reformların destan olduğunu belirterek, Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırıldığına dikkat çekti.

"Ekonomi reform paketi de duyurulacak"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin çok önemli bir hukuk reformu olduğunu kaydeden Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın duyurulduğunu ve yakın zamanda ekonomi reform paketinin de duyurulacağını söyledi.

"Herkes katkı sağlamalı"

Erdoğan, yeni bir anayasa hazırlığının herkesi ilgilendirdiğine dikkat çekerek, herkesi söz konusu hazırlık sürecine katkı sağlamaya çağırdı. Bu konuda gerekli hazırlıkların yapılacağını ve Türk milletinin takdirine sunulacağını ifade eden Erdoğan, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetiminde olan büyükşehirleri eleştirdi.

"Çöp dağları ortaya çıktı"

Erdoğan, söz konusu şehirlerde CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) temel belediye hizmetlerini bile veremediğini belirterek, çöp dağlarının tekrar ortaya çıktığını, yayaların çamurdan ve araçların da çukurdan çıkamaz hale geldiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 13:39