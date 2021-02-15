Erdoğan'dan ABD'ye: Bal gibi de PKK terör örgütünün yanındasınız!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Gara'da Türk vatandaşlarının şehit edilmesine ilişkin "doğruysa" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu açıklamayı "evlere şenlik" olarak nitelendirdi.

Erdoğan, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) seslenerek, "Bal gibi de terör örgütü PKK/YPG'nin yanındasınız." dedi. Bu durumun en başından beri farkında olunduğuna dikkat çeken Erdoğan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Irak'ın kuzeyine binlerce tır ve tank getirildiğini söyledi.

"Teröristlere mühimmat verdiler"

Erdoğan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından PKK'lı teröristlere mühimmat verildiğini belirterek, söz konusu teröristlerin de Türk güvenlik güçleri ile çatıştığını dile getirdi. NATO'da (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) birlikte olunacaksa ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Türkiye'ye samimi davranması gerektiğini belirten Erdoğan, söz konusu ülkenin teröristlerin değil Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

- Milli Savunma Bakanı Akar, sınırlarda güvenliği tesis edilmesi, PKK'lı teröristler dâhil tüm teröristlerin etkisizleştirilmesi, Türk vatandaşlarının esir düştüğüne dair istihbaratın doğrulanması ve bu konuda gereken müdahalede bulunulması için 10 Şubat 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinin Pençe Kartal-2 Harekâtı ile hedef alındığını söylemişti. Akar, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen sözde karargâh bölgeleri, barınaklar, sığınaklar ve mühimmat depoları dâhil 50'den fazla hedefin ortadan kaldırıldığını dile getirmişti. Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında 48 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, 2 PKK'lı teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini duyuran Akar, çoğunlukla yerli ve millî mühimmata başvurulan harekâtla birlikle PKK terör örgütünün Gara bölgesindeki varlığına ciddi bir darbe indirildiğini söylemişti.

- Pençe Kartal-2 Harekâtı dâhilinde bir mağaranın kontrol altına alındığını ve söz konusu mağarada 13 Türk vatandaşının cansız bedeninin bulunduğunu duyuran Akar, 12'sinin başlarından 1'inin ise omzundan vurulduğunu ifade etmişti. Akar, esir düşen Türk vatandaşlarının harekât başlangıcında terör örgütü PKK'nın sözde mağara sorumlusunca şehit edildiğini kaydetmişti. Milli Savunma Bakanı, Türk vatandaşlarını şehit eden bütün teröristlerin etkisiz duruma getirildiğini duyurmuştu.

- Operasyonların sona erdiğini belirten Akar, oldukça güç iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekâtı dâhilinde tekrar yapılanma çabasında olan ve saldırı hazırlığına girişen bütün unsurların büyük oranda etkisizleştirildiğini ifade etmişti.

ABD ne demişti?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesi sebebiyle üzüntü duyulduğunu ifade etmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki Türkiye'nin yanında olunduğuna dikkat çekildi. Çatışma sırasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit ettiğine ilişkin bilginin "doğru" olması durumunda bu eylemin şiddetli bir biçimde kınandığı ifade edilmişti. Açıklamada "doğruysa" ifadesinin kullanılması tepkilere neden olmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın 13 Türk vatandaşını katleden PKK terör örgütünü güçlü bir şekilde kınayıp kınamayacağını ve YPG ile yaptığı iş birliğine son verip vermeyeceğini sormuştu. Anlaşılan o ki Biden bu sınavı geçemeyecek...