Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1997 senesinde düzenlenen ve "postmodern darbe" olarak tanımlanan 28 Şubat darbe süreci ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat dönemi yaşandığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığını ve okumuş olduğu bir şiir nedeniyle gayrihukuki bir biçimde hapse atıldığını, hatta siyasi hayatının dahi bitirilmek istendiğini kaydederek, şu an Türk halkının oylarıyla seçilen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak vazifesini ifa ettiğini söyledi.

Her türlü engel ve tuzağa rağmen şeref ve şanla aziz Türk milletine hizmet ettiğini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, darbenin bir insanlık suçu olduğunu ve 28 Şubat'ı bizzat yaşadığını belirterek, "28 Şubat'ın farkındayım." şeklinde konuştu.