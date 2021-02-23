Erdoğan'dan 20.000 atama müjdesi!

Açılışları yapılan eğitim ve öğretim tesislerinin hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de millete hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece "eğitim" ifadesini kullanmadığını, "öğretim" kavramını da özellikle eklediğini belirterek, 326 eğitim ve öğretim tesisinin Ankaralılara sunulduğunu, bunlardan bir bölümünün sıfırdan yapıldığını, geriye kalanın ise yıkılarak yerine yeniden inşa edildiğini bildirdi.

Depreme mukavemetsizliği saptanan 1126 derslikten oluşan 88 okulu tamamen yıkarak yerine 2593 toplam derslik sayısına sahip yeni okullar yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7541 yeni derslikle birlikte Ankara'nın toplam derslik sayısının 49.700'e yükseltildiğini, 189 okulun daha başkentte tekli eğitime geçeceğini, tekli eğitim yapan okul sayısının da 195'e yükseldiğini kaydetti.

211 milyar lirayla, bütçeden aslan payın eğitim-öğretime ayrıldığının altını çizen Türkiye Cumhurbaşkanı, savunmadan dış politikaya, ticaretten ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye kadar her alanda verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

20.000 öğretmen ataması

Önümüzdeki aylar içinde 20.000 öğretmen ataması daha yapacakları müjdesini de veren Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye'nin yasak, korku ve kuyrukların ülkesi olduğunu, delikli kuruşa bile muhtaç olunduğunu hatırlatarak, Türkiye'de bir dönem gizlice yapılan Kur'an-ı Kerim ile siyer eğitimini artık tüm öğrencilerin erişimine sunduklarını belirtti.

90 kişilik sınıflardan 30 kişilik sınıflara...

Bir dönem kırtasiye kuyruklarında kitap beklendiğini, şimdi ise kuşe kağıtta hazırlanan kitapların sıraların üzerinde hazır olduğunu hatırlatan Erdoğan, artık çocukların saatlerce yaya olarak okullarına gitmediğini, istisnalar dışında tüm öğrencilerin evlerine kadar gelen servislerle okullarına gidip geldiğini söyledi.

Tüm ilçelere kadar okullara kütüphane kurmak için çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, 29.000 kütüphane ve 2750 dijital kütüphaneyle hizmet verdiklerini, kara tahtalar yerini artık etkileşimli tahtaların, 90 kişilik sınıfların yerini artık 30 kişilik sınıfların aldığını anımsattı.

18 yılda eğitim-öğretim alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'ye hiçbir surette yakışmayan utanç tablolarının sona erdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, eğitim altyapısını en hızlı yenileyen, en hızlı geliştiren ülkeler arasında bulunduğunu bildirdi.

Covid-19 tedbirleri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Covid-19 pandemisinin 2022 yılı başlarında biteceğine" dair açıklamayı hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin de hazırlıklarını buna göre yaptığını fakat rehavete kapılmanın çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydederek, Türkiye'nin pandemi sürecini dünyada en iyi yürüten ülke olduğunu, aşılamada da Türkiye'nin lider olduğunu söyledi.

Gevşeme olmadığını ve herhangi bir rehavetin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, rehavet çökmesi durumunda altından kalkmanın çok zor olacağının altını çizdi.

Yüz yüze eğitim peyderpey başlayacak

Pandeminin neden olduğu problemlere karşın ülke çapında eğitim öğretimi kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden birinin Türkiye olduğunu da belirten Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pandemi döneminde uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. 1000'den fazla öğretmenimizle çekimler yaparak 10.000'den fazla televizyon içeriği ürettik. Uzaktan eğitim kapsamında EBA canlı derslerini devreye soktuk. Canlı sınıf uygulamasında günlük canlı olarak 3 milyon ders kapasitesine ulaştık. Vaka sayısı ve hasta sayısının azalması durumunda, yüz yüze eğitimi peyderpey başlatacağız."