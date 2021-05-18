Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuna duyurduğu mesajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. 19 Mayıs 1919 tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık inancından almış olduğu güç ile birlikte milli mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür, şeklinde açıklamalar yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Erdoğan bir mesaj yayınladı ve konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı, konuşmasına, Aziz milletim güçlü ve büyük Türkiye'nin teminatı kıymetli gençler, şeklinde başladı. Sömürgeci, emperyalist işgal kuvvetlerine karşı vermiş olduğumuz mücadelede, Türk milletinin sarsılmaz bir kararlılık ile beraberlik ve birlik içinde tekrardan ayağa kalkmak için öne atılmıştır, denildi. Milletimizin İstiklal mücadelesi boyunca başka hiçbir millete nasip olmayan cesaret ve azim ile göğsünü düşmana siper ederek bayrağını vatanını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir, şeklinde ifadeler kullanıldı.

Türk gençlerinin milli mücadeleden bugüne kadar her dönemde göstermiş olduğu gayret ve kahramanlık ile Türkiye'nin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır, denildi. Bugün de insanı merkezine koyan İrfan ve ilim medeniyetimizden alınan güç ve gençlerin vermiş olduğu enerji ile alınan zaferimizi taçlandırmak, Türkiye’yi 2023 ve gelecek hedeflerini eriştirmek için var gücümüz ile çalışıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin vizyon, hedef ve değerlerinde çıkarak devralmış olduğu Türk Bayrağı’nı çok daha ileri noktalara taşıyacağına hem ulusal hem de uluslararası alanlarda ki başarıları ile Türkiye'yi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerini inandığını ifade etti.

Tüm alanlarda kendi stratejisini yerli ve milli imkanları ile masada ve sahada uygulayan hedeflerine emin adımlarla İlerleyen bir Türkiye olarak gençlerin bu dönemdeki başarıları ve katkıları ile gurur duyuyor ve onlara her daim güven duyuyoruz, şeklinde açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.