Erdoğan'dan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna cevap!

Hangi inde ve nerede terörist varsa, Türk güvenlik güçlerinin orada olduğunu belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onurlu bir duruş ve tavır sergileyerek, bölücü terör örgütü PKK'yı kınamak yerine sürekli devleti suçlayan kirli zihniyetin, her masum canın katledilmesinde vebalinin bulunduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerinin yanına giderek, terör mağduru anneleri hiç ziyaret edip etmediğini sordu.

CHP ve şürekasının eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun şahsında tüm ailesini ve şahsını hedefe koyan bir kampanya yürüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına, siyasetin kendi mecrasında gelmediğini, başlı başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin bir proje olduğunu dile getirdi.

Berat Albayrak'ın görevlerini ifa ederken en büyük talihsizliğin "damat" sıfatının, gayretinin, birikiminin, tecrübesinin ve başarısının önüne geçilmesi olduğunu kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji konusunda yaptığı büyük atılımların temelinde Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde ortaya koyduğu strateji ve hazırlıkların olduğunu vurguladı.

AK Parti hükümetlerinin göreve geldiğinde Merkez Bankası rezervlerinin 27,5 milyar dolar olduğunu, şu an TCMB'nin döviz rezervinin 95 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile Faik Öztrak'a seslenerek, "Şu an Türkiye'nin IMF'ye 1 kuruş bile borcu yok bilir misiniz?" dedi.