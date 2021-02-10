Erdoğan bugün hangi müjdeleri verecek? İşte tahminler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, 10 Şubat Çarşamba günü yapacağı Ulusa Sesleniş konuşmasının herkes tarafından seyredilmesini istedi. Erdoğan, birçok müjdeyi kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması tüm vatandaşlarda büyük bir merak uyandırdı. Sosyal medya platformlarında en çok tartışılan konu Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler oldu. Birçok kişi Erdoğan'ın vereceği müjdelere ilişkin tahminlerde bulundu. Erdoğan'ın söz konusu müjdeleri bugün AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) grup toplantısında duyuracağı tahmin ediliyor.

Peki Erdoğan'ın vereceği müjdeler ne olabilir?

- Koronavirüs aşısı

Erdoğan, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıya ilişkin bir müjde verebilir. Yerli aşı çalışmalarındaki duruma ilişkin bilgi verileceği ve kritik bir tarihin duyurulacağı öngörülüyor. 28 Ocak 2021 tarihinde açıklamada bulunan Erdoğan, koronavirüs dünyada patlak verir vermez TÜBİTAK Covid-19 Platformu'nun kurulduğunu ve söz konusu platform ile birlikte bilim seferberliği başlatıldığını duyurmuştu. İlaç ve aşı odaklı olmak üzere 17 proje gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, 3 adet yenilikçi aşı adayının faz aşamasına geçmeye yakın olduğunu söylemişti. İnaktif ve daha etkili olmaya aday bir aşıya ilişkin faaliyetlerin de sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin Çin ve ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) sonra en fazla aşı projesi gerçekleştiren üçüncü ülke olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin kendi koronavirüs aşısını üreten ve satan bir ülke olacağını duyurmuştu.

Ekonomi ve hukuk alanında yapılan reformların duyurulacağı öngörülüyor. Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı'nın duyurulacağı da ifade ediliyor. Erdoğan, 2020 senesinin Kasım ayında ilk reform mesajını vermiş, Türkiye'de ekonomik ve hukuk alanlarında yeni bir reform sürecinin başlatılacağını belirtmişti. Büyüme ve istikrarı merkeze alan bir seferberlik için harekete geçileceğini kaydeden Erdoğan, fiyat istikrarı, makroekonomik istikrar ve finansal istikrar baz alınarak ekonomik politikaların belirleneceğini söylemişti. Enflasyonun tek haneli rakamlara çekilmesinin amaçlandığını duyuran Erdoğan, ekonomik istikrar için hukuk devleti ilkesinin şart olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'na büyük önem verildiğine dikkat çekerek, mülkiyet hakkının geliştirilmesi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi ilave hükümlerin de bu eylem planında yer alacağını ifade etmişti.

- Elon Musk ile iş birliği

Erdoğan, elektrikli araba üretimine ilişkin bir müjde verebilir. Amerikan şirketi Tesla tarafından bir yatırım gerçekleştirilecek olabilir. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, uzay alanında yürütülecek politikaları duyurmuştu. Erdoğan ile SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşmede, özel sektör kurumları ve kamu kurumları ile SpaceX arasında uzay teknolojileri dâhil farklı konularda gerçekleştirilmesi muhtemel iş birliğine dair fikir alışverişi yapılmıştı.

- Yeni rezervler

Akdeniz'de yeniden doğal gaz rezervi bulunmuş olabilir. Erdoğan, altın madenine ilişkin bir müjde de verebilecek olabilir. 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda sondaja başlayan Fatih sondaj gemisi ilk olarak 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmuştu. Erdoğan, 2020 senesinin Ekim ayında yaptığı açıklamada, burada 85 metreküp doğal gaz rezervi daha bulunduğunu belirtmişti. Böylece toplam doğal gaz rezervi 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.