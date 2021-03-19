Erdoğan: Biden'a hiç yakışmadı!

Dünyanın gündeminde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Rusya arasında yaşanan gerilim var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün söz konusu gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" diyen ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden'a bu açıklamalarının hiç yakışmadığını söyledi.

Putin hakkında kullanılan ifadelerin asla kabul edilebilir bir şey olmadığına dikkat çeken Erdoğan, Rus lider tarafından çok şık ve akıllıca bir yanıt verildiğini ifade etti.

Gerilim nasıl başlamıştı?

Her şey ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı tarafından hazırlanan bir raporla başladı. Söz konusu raporda, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya tarafından müdahale edildiği belirtilmişti. Raporda, Putin'in söz konusu süreci yönettiği ifade edilmişti. Başkanlık seçimlerine aday olan Biden'a karşı dezenformasyon içerikli iddiaların ortaya atıldığı kaydedilen raporda, Biden ile Ukrayna arasındaki finansal ilişkilere yönelik iddialarda da Rusya'nın parmağı olduğu aktarılmıştı. Raporda, söz konusu iddialar vasıtasıyla Biden'a karşı yıpratma operasyonunun gerçekleştirildiği belirtilmişti. Seçimlerin Trump lehine etkilenmesine yönelik çalışmalara Putin'in onay verdiği ileri sürülen raporda, Rusya'nın Biden'a ilişkin gerçek dışı iddialar ortaya attığı kaydedilmişti. Raporda, Rusya'nın nüfuz operasyonu düzenlediği belirtilerek, başkanlık seçimlerine yönelik güvene dezenformasyon aracılığıyla zarar verme girişimlerinde bulunulduğu ifade edilmişti.

Biden'dan "katil" açıklaması

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Biden, Putin'in yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söylemişti. Biden, Putin'in katil olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Rusya'dan hesap sorulacağını belirterek, ilişkilerin Trump döneminden çok daha farklı olacağını dile getirmişti.

Kremlin'den karşılık gelmişti

Rusya, söz konusu açıklamaların ardından Washington'da bulunan büyükelçisini çağırmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Biden'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istemediğini belirterek, söz konusu açıklamaların "çok kötü" olduğunu söylemişti. Peskov, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ile iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağını ifade etmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Soğuk Savaş yaşanıp yaşanmadığına dair sorulara yanıt veren Peskov, Rusya'nın en iyisini temenni ettiğini ama yine de kendisini hep en kötüsüne hazırladığını dile getirmişti. Peskov, Putin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin sürmesini istediğini belirterek, bu durumun bütün dünyanın menfaatlerine uygun olacağını aktarmıştı.

Putin ne demişti?

Biden'ın açıklamalarına kısa bir yanıt veren Putin, Biden ile önceden tanıştığını ve ona sadece sağlık dilediğini söylemişti. Putin, şaka veya ironi yapmadığını dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 15:29