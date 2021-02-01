Erdoğan: Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si farklı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden milletvekillerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetiminin ayağına taş değdiği zaman AK Parti'yi (Adalet ve Kalkınma Partisi) suçladığını belirterek, parti içerisinde yaşanan kavgalardan AK Parti'yi (Adalet ve Kalkınma Partisi) sorumlu tutmanın arsızlık ve yüzsüzlük olduğunu ifade etti.

"Bizim dayanışmamızdan rahatsız oluyorlar"

Parti içerisindeki ayak oyunları ile siyaset arenasında var olanların AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) muhabbeti ve dayanışmasından rahatsız olduklarını kaydeden Erdoğan, Gezi Olayları'ndan beri CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) her türlü provokasyona dâhil olduğunu aktardı.

"Kimlerle yürüdüğünüz ortada"

Erdoğan, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) gerçekleşen istifalar sebebiyle AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) hedef gösterildiğine dikkat çekerek, Atatürk'ün CHP'si (Cumhuriyet Halk Partisi) ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si (Cumhuriyet Halk Partisi) arasında sadece isim benzerliği olduğunu ifade etti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) kimlerle yürüdüğünün ortada olduğunu kaydeden Erdoğan, söz konusu partinin yönetiminden çok memnun olduklarını söyledi.

"Kılıçdaroğlu'ndan da memnunuz"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sürekli pot kırdığını ve her söylediğini inkâr ettiğini belirterek, "gaf ebesi" olarak nitelendirdiği Kılıçdaroğlu'ndan da çok memnun olduklarını belirtti. Atatürk'ün emaneti olduğu için CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy atan seçmenlerin mahcup olduklarına dikkat çeken Erdoğan, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) olarak sadece demokrasi ve Türk siyasetini dert ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Türk siyaseti için mumla aransa bulunamayacak bir rakibe sahip olduklarını söyledi.

"Her gün Türk milletinin kapısını çaldık"

Erdoğan, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) olarak Türk milletinin gönlünde yer edinmeyi amaçladıklarını ve şu ana kadar girdikleri seçimlerin tümünü önce kalplerde sonra ise sandıklarda kazandıklarını ifade etti. Yalnızca seçimlerden önce değil her gün Türk milletinin kapısın çaldıklarını belirten Erdoğan, kendilerine yönelik her türlü saldırıya rağmen Türk milletinin geleceğini Cumhur İttifakı'nda gördüğünü belirtti. Erdoğan, son bir senede partisinin 300 bini aşkın üye kazandığına dikkat çekerek, partiden ayrılan isimlerin de tekrar kazanılması gerektiğini söyledi.

- Yalova Milletvekili Özcan Özel,

- Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy,

- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi.

İstifa eden kişilerden HDP sitemi

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden kişiler, partilerinin HDP (Halkların Demokrasi Partisi) ile iş birliği içerisinde olduğunu ve Atatürk'ün ortaya koyduğu istikametten saptığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi.

Kılıçdaroğlu'ndan "Sadece görüşüyoruz" açıklaması

Kılıçdaroğlu ise partisinin HDP (Halkların Demokrasi Partisi) ile iş birliği içerisinde olmadığını, sadece görüştüğünü ifade etmişti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Türkiye'deki bütün partilerle görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, Atatürk'e işaret etmişti. Atatürk'ün insanların dinine, mezhebine veya etnik kökenine bakmadan beraber yaşamayı istediğini belirten Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün birlik ve beraberlik için savaştığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda partisinin güçlü bir Türkiye için hep birlikte savaşılması gerektiğine inandığını ifade etmişti.

Parti yönetimine mektup göndermişlerdi

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden milletvekilleri, önceden kaleme aldıkları bir mektupta HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yapılmasına ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın ilişki içerisine girilmesine tepki göstermişler, 10 Aralık Hareketi tarafından partinin ele geçirildiğini kaydetmişlerdi. 10 Aralık 2005 tarihinde DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı tarafından yapılan çağrının ardından İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) alternatif olarak bir parti kurulmasına yönelik karar alınmıştı. Bu toplantıda Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı gibi isimler yer almıştı.