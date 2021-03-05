Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinde helikopter kazası sonucu şehit düşen 11 asker için başkent Ankara'da cenaze töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazından sonra yaptığı açıklamada, Allah yolunda ölenlerin "ölü" olarak anılmaması gerektiğini söyledi.

"Onlar hala diri"

Erdoğan, Allah yolunda ölenlerin diri olduklarını ancak bunu kimsenin bilemediğini ifade etti.

Ebediyete intikal eden şehitlerle son kez buluştuklarını aktaran Erdoğan, helikopter kazası sonucu şehit düşenlerden biri olan Korgeneral Osman Erbaş'ın komutanlığının yanı sıra çok farklı ve çok mütevazı bir insan olduğunu dile getirdi.

"Emaneti sahibine verdiler"

Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte yola çıkan askerlerin helikopter kazası sonucu emaneti sahibine geri verdiklerini belirterek, bütün ailelere, Türk ordusuna ve Türk milletine sabır dileklerini iletti.

"En yüce ölüm şehadet"

Şehitlerin tezkiyesine muhtaç olunduğunu kaydeden Erdoğan, "Askerlerimiz bizim için yolculuktaydı." dedi. Herkesin kaderinde ölüm olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ölümlerin en yücesinin şehadet olduğunu söyledi. Erdoğan, "Allah inşallah bize de şehadet mertebesini nasip eder." ifadesini kullanarak, şehitler için Fatiha duasının okunmasını istedi.

Ne olmuştu?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait olan Cougar tipi helikopter, Bingöl'den 4 Mart Perşembe günü saat 13.55'te kalkmış ve Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru havalanmıştı. MSB (Millî Savunma Bakanlığı), Cougar tipi helikopter ile irtibatın saat 14.25'te kesildiğini, bunun üzerine hemen arama çalışmalarına geçildiğini ve söz konusu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Şehit sayısı açıklanmıştı

Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesindeki Çekmece köyünde helikopterin düşmesi üzerine ilk belirlemelere göre 9 askerin şehit olduğu ifade edilmiş, 4 askerin de yaralandığı belirtilmişti. Yaralanan askerlerden 2'si daha sonra hastanede şehit düşmüştü. Helikopter kazası sonucu şehit olan asker sayısı 11'e çıkmıştı. Söz konusu kaza neticesinde hem şehit olan askerlerin naaşları hem de yaralanan askerler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Şehit düşen askerlerin kimlikleri açıklanmıştı

Bitlis'te helikopter kazası sonucu şehit düşen askerlerin isimleri; Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Mehmet Demir, Astsubay Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Astsubay Nazmi Yılmaz, Astsubay Ömer Ululu ve Uzman Çavuş Tolga Demirci.

Kaza neden oldu?

Milli Savunma Bakanı Akar, helikopter kazasının ilk belirlemelere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini söylemişti. Kaza kırım ekibine gerekli talimatların verildiğini belirten Akar, detaylı bir araştırmanın ardından kazanın nedeninin kesinlik kazanacağını dile getirmişti. Akar, şehir ve yaralı askerlerin tahliyesi için bütün kurumların harekete geçtiğini de eklemişti.