Erdoğan: Aşıda dünya üçüncüsüyüz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısına yönelik çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Koronavirüs Türkiye Platformu aracılığıyla bilim seferberliğinin başlatıldığını ifade etti. 436 bilim insanı tarafından ilaç ve aşı üretimine yönelik 17 projenin gerçekleştirildiği ifade eden Erdoğan, yenilikçi aşı adaylarının yerli üretimi hususunda faaliyet gösterildiğine dikkat çekti.

"Tüm firmalar harekete geçmiş durumda"

Erdoğan, üç aşı adayına ilişkin faz çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını belirterek, inaktif yöntem ile geliştirilen bir aşıya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, yenilikçi aşı adaylarının yerli üretimi hususunda tüm firmaların harekete geçtiğini söyledi.

"Türkiye üçüncü sırada"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre Türkiye'nin en fazla aşı projesi ortaya koyan üçüncü ülke olduğunu duyuran Erdoğan, ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), ikinci sırada ise Çin'in yer aldığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin kendi koronavirüs aşısını üreten ve dağıtan bir ülke haline geleceğini kaydederek, ülkemizin uluslararası alanda kritik bir aktöre dönüşeceğini ifade etti.

Aşılama programı 14 Ocak günü başlamıştı

Türkiye'de Çin'den alınan CoronaVac aşısı ilk olarak Sağlık Bakanı Koca'ya 13 Ocak 2021 tarihinde uygulanmıştı. 14 Ocak 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı yaptırmış ve sağlık personeline yönelik aşılama başlamıştı. 19 Ocak 2021 tarihinde bakım evleri ve huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile 90 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlanmıştı. Daha sonra 21 Ocak 2021 tarihinde 85 yaş ve üstü vatandaşlar ile eczacılar, 25 Ocak 2021 tarihinde 80 yaş ve üstü vatandaşlar ile 28 Ocak 2021 tarihinde 75 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama başlamıştı. 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması sona erdikten sonra kritik görevlerde çalışan vatandaşlara yönelik aşılama süreci başlayacak. Daha sonra da kronik rahatsızlığa sahip olan vatandaşlardan başlamak üzere 18 yaşından büyük herkese aşı yapılacak. Son aşamada da aşı için sırası önceden gelmiş ancak yaptırmamış olan kişilere aşı yapılacak.

Türkiye'de aşılanan kişi sayısı

Türkiye'de şimdiye dek 1 milyon 660 binden fazla kişi aşılandı. 290 bin 681 kişi ile İstanbul birinci sırada, 165 bin 244 kişi ile Ankara ikinci sırada, 104 bin 158 kişi ile İzmir üçüncü sırada yer aldı.

Randevu 5 farklı yerden alınabiliyor

Koronavirüs aşısı için randevuların alındığı sistemler şu şekilde:

- mhrs.gov.tr

- enabiz.gov.tr

- Merkezi Hekim Randevu Sistemi

- e-Nabız mobil uygulamaları

- Alo 182

Aşıda öncelikli grupta olunup olunmadığı nasıl öğreniliyor?

Aşıda öncelikli grupta yer alınıp alınmadığını kontrol etmek için SMS olarak 2023'e mesaj gönderilmesi gerekiyor. Bunun için "AŞI" yazıp ardından sırasıyla "kimlik numarası" ve "seri numarasının son 4 rakamı"nın yazılması gerekiyor.