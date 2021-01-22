Erdoğan, "Ansızın gelebiliriz" diyerek Sincar'a işaret etti!

Kısa bir süre önce Irak'a resmî ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Erbil yönetimi ve Bağdat ile iş birliği yapacağına işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından akıllara "Sincar'a yönelik operasyon mu düzenlenecek?" sorusunu getirdi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar'a yönelik operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ortak operasyonlar için hep hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, PKK'nın merkezi haline gelen Sincar için düğmeye basılacağına işaret ederek, "Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Akar: İş birliği ile sonlarını getireceğiz!

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ta yaptığı görüşmelerde Sincar konusunun ele alındığını belirterek, Irak yönetiminin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekmişti. Gelecek dönemde alınacak tedbirlerle PKK'lı teröristlerin Sincar'dan ayrılacağını ifade eden Akar, gelişmelerin ciddi bir şekilde izlendiğini ve isteğe göre Türkiye'nin terörle mücadele konusunda her zaman yardım etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Akar, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde PKK'lı teröristlere darbe vurulduğuna dikkat çekmişti. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Erbil yönetimi ve Bağdat ile iş birliği yapacağına işaret eden Akar, teröristlerin artık kaçacak yerlerinin kalmadığını belirtmişti. Akar, terör örgütü PKK'nın sonunun geldiğini kaydederek, son terörist etkisizleştirilinceye kadar çalışmaların süreceğini ve hem Türkiye'nin hem de Irak'ın terörden kurtulacağını söylemişti.

Operasyon mesajı veren Akar, Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı Erbil yönetimi ve Bağdat ile birlikte hareket edeceğini duyurmuştu.

Sincar'dan PKK'lıların çıkarılmasına karar verilmişti

Sincar'da istikrarı ve güvenliği tesis etmek ve söz konusu bölgeyi tekrar inşa etmek için Erbil yönetimi ve Bağdat arasında 9 Ekim 2020'de anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmada, Sincar'da federal polis ile ulusal güvenlik ve istihbarat birimleri dışında herhangi bir silahlı oluşumun güvenliğin tesisinden sorumlu olmayacağı belirtilmişti. Belirtilen birimler dışında tüm silahlı grupların Sincar'dan çıkarılacağı ifade edilmişti. İç güvenlik birimlerine 2.500 kişinin dâhil edileceği ve bunun sonucunda bölgedeki güvenliğin iyice artırılacağı belirtilmişti. Sincar'da kaçan kişilerden de iç güvenlik birimlerine alım yapılmasına karar verilmişti. PKK terör örgütünün Sincar'daki varlığına tümüyle son verileceği ve uzantılarının da bu bölgede faaliyet yürütmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği ifade edilmişti.