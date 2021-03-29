Erdoğan Açıkladı! Prim Alınacak ve 1500 TL Ödeme Yapılacak

29 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında alınan kararları kamuoyuna bildirdi. Kademeli normalleşme sürecinde vaka sayılarının tırmanışa geçmesi ile birlikte vatandaşlar da korku dolu bekleyişini sürdürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen tüm sorulara yanıtlar verdi. Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda ciddi artış gösteren vakalar ve alınacak tedbirler ile kentlerdeki son durum gündem haline geldi. Yeni risk haritası ve yerli aşı çalışmaları bakanlar tarafından tartışıldı.

13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında ise hangi tedbirlerin alınacağı vatandaş tarafından merak konusu olmuştu. Kabine Toplantısı’nın sona ermesi ardından Cumhurbaşkanı, Ramazan ayına ilişkin alınan yeni önlemleri ifade etti. Ülke genelinde Ramazan ayı boyunca hafta sonlarında da sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını belirten Erdoğan, yalnızca Ramazan boyunca Türkiye genelinde olmak üzere kafe ve lokanta hizmetlerinin paket servisi ile sınırlandırılacağını belirtti.

Kişi Başı 1500 TL Nakdi Ödeme

Nisan ve Mayıs aylarına gelindiğinde ise normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması ile ilgili sigorta primi desteğinden yararlanamayan kafe ve lokanta çalışanlarının da prim yüklerini üstleneceğini ve bunun yanı sıra kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapılacağı haberi verildi.

Tüm bakanların katıldığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantı bitiminde ulusa sesleniş toplantısında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kırmızı kategoride bulunan ve çok yüksek risk grubunda olan illerin sayısının 58'e ulaşıldığı haberi verildi. Ülke genelinde akşam 21.00 ve sabah 05.00’da uygulanan hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının devam edeceği kararı verildi. Kafe ve lokanta gibi işletmelerde renk ayrımına bakılmaksızın dolu olarak çalışabilecekleri bilgisi verildi. Bunun yanı sıra kapanma saati sonrasında ve sokak kısıtlaması günlerinde paket servisinin devam edeceği haberi öğrenildi. Ramazan ayında fedakarlık yapılacağı açıklamasını da ifade eden Erdoğan, ülke genelinde hafta sonu kısıtlamalarının uygulanacağı haberini verdi. Yalnızca Ramazan ayında kafe ve lokanta gibi işletmelerin hizmetlerini paket servis şeklinde gerçekleştirileceğini açıkladı.