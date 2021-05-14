Erdoğan Açıkladı! Kontrollü Normalleşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna önemli bilgiler sundu ve kısıtlama sürecinin sonunda Pazartesi günü itibari ile yeni takvimin açıklanacağı bilgisini paylaştı. Pazartesi günü itibari ile kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya geçileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilerin Kabine Toplantısı sonrasında paylaşılacağını ifade etti. Konu ile ilgili niyetin mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı bir şekilde hareket etmeyi sürdürmek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da sert bir şekilde tepki gösterdi. İsrail güvenlik güçleri tarafından Filistin'e yapılan saldırılar ile ilgili olarak Erdoğan, terör devleti olan İsrail'in yapmış olduğu zalimlikler karşısında hem öfkeli hem de üzüntülüyüz, dedi ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu önemli açıklamaları video konferans yöntemiyle paylaştı ve bayram mesajını bu şekilde vermiş oldu. Alınan tedbirler ile ilgili olarak milletin her bir ferdinin yapmış olduğu fedakarlıklar ve göstermiş olduğu sabırlar adına şükranların sunulduğu ifade edildi. Şu anki güncel vaka sayılarını tedbirleri elden bırakılmadan daha çok aşağılara çekmeye çalışıyoruz şeklinde ifadeler kullanıldı ve Pazartesi günü itibariyle kontrollerin normalleşme takviminin uygulamaya geçirileceği söylendi. Konuya ilişkin detayların yapılan Kabine Toplantısı sonrasında paylaşılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 senesinin Mart ayından beri alınan tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacının 84 milyonun hayatını, sağlığını ve geleceğini korumak olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada yaşanılan bu sıkıntılı dönemin en az hasar ile atlatılmasının umulduğu ifade edildi. Beraberliğimize, birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmanın kimse tarafından engellenemeyeceği şeklinde ifadeler kullanıldı. Kudüs ve Filistin topraklarında da devam eden saldırılar sebebiyle Ramazan ayının son günlerinde yoğunlaşan haberler sebebi ile bayrama buruk bir şekilde girdiğimiz söylenildi.