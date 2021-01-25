Erdoğan Açıkladı: Esnaf ve Sanatkârlar İçin Müjdeli Haberi Verdi! Kredi Ödemeleri Ertelendi

Gelen son dakika açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı AK Parti 7.Olağan Denizli- Mersin- Uşak İl kongrelerinde müjdeli haberi verdi!

MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Katıldığı canlı kongrede müjdeli haberi olduğunu açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde vermek istiyorum dedikten sonra esnaf ve sanatkârlara kullanılan faiz destekli kredilerin 6 aylık taksitlerinin ertelendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şu şekilde başladı;

Birlik ve beraberlikle 2023 yılında çok daha güçlü olacağımızı açıkladı ve salgın nedeni ile kongrelerinin sınırlı katılımlarla yapılmak zorunda kaldığını açıkladı. Erdoğan, şubat ayı bitimine kadar tüm il kongrelerini yapmayı planladıklarını sadece son 18 yılın değil geleceğin partisi olacaklarını gösterdiklerini açıkladı.

ÖNCE GÖNÜL KAZANMAK OY DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında önce gönül kazanmak istediklerini sonra da oy isteyeceklerini açıkladı. Basın ve sosyal medya da gönül kazanmak istediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı yapmaları gerekenin her bir insanın kapısını çalmaktır dedi.

Aynı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette olan başarılarını genel başkandan sandık görevlisine kadar olan siyaset tarzı olduğunu belirtti. Erdoğan sözlerinde, genel başkanından sandık görevlisine kadar uzanmış olan siyaset tarzı bizleri iktidara taşımıştır dedi.

HER ALANDA ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda her alanda ülkemize çağ atlattıklarını ve 18 yıldır kazandırmış oldukları iftihar ettiklerini açıkladı.

Erdoğan vatandaşlarımızın dünyaya olan bakışlarını değiştirdiklerini söyledi.

ANA MUHAFELET ARIYORUZ

Erdoğan aynı zamanda konuşmasında CHP’e dair de yorumlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’de tek adamcağız siyasetinin olduğunu ve Türkiye’de milli bir duruş sergileyen ana muhalefet aradıklarını açıkladı.

MÜJDELİ HABER VERDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı AK Parti 7.Olağan Denizli- Mersin- Uşak İl kongrelerinde müjdeli haberi olduğunu da açıkladı. Esnaf ve sanatkârların, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle sunulan faiz destekleri kredilerin ödenmelerinin ertelendiğini duyurdu.

Kredilerin 6 aylık dönemdeki ödemeleri ertelenmiş durumda.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 12:45