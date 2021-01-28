Enginyurt'tan Sabahattin Önkibar Açıklaması: 'Fırsat Bulsam Ben Döverdim!'

MHP'den ihraç edilen ve sonrasında Demokrat Parti'ye geçen Cemal Enginyurt, katıldığı Haber Global TV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bazı muhalif siyasetçi ve gazetecilerin saldırıya uğramasının konuşulduğu programda, Enginyurt, Gelecek Partisi başkan yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırının aşağılıkça olduğunu söyledi ancak buna karşın saldırının MHP tarafından organize edilmediğini belirtti. MHP'nin saldırıyı neden kınamadığı sorusuna ise Enginyurt, şaşırtan bir yanıt verdi.

Önkibar için "Fırsat bulsam ben dövedim" dedi...

Enginyurt programda şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı üç yaşındaki çocuğa ayağa kalkıp üç düğmesini ilikleyecek kadar saygın ve beyefendi kimliği olan bir insan hiç kimseyi dövün demez. 3 Kasım sonrasında sayın Şahin Ankara'da gazeteci (Zafer Şahin) Yazılan çizilen, söylenen o kadar kötü sözler var ki... Sayın Şahin bir kişi dövüldü mü? Kavga edildi mi? Vuruldu mu? Hayır.

Kınamak… Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı kınamaz. Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim…

Şimdi neyi kınamasını bekliyorsunuz. Canım adam yalan yanlış ne kadar iftira varsa söylemiş... Önüne gelene hakaret etmiş... Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş. Eee biri de denk gelmiş kitapçı dükkanında dövmüş... Vay efendim sen niye kınamadın?"

Enginyurt'un açıklamaları böyle kaydedildi