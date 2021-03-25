Engelli Genci Eşcinsel Olduğu İçin Öldüresiye Dövdü

Fırat Delikanlı olarak tanınan Fırat Kaya isimli suçlu, işitme engelli olduğu öğrenilen E.E. isimli gence, eşcinsel olması nedeni ile uzun süre boyunca şiddet uyguladı. Engelli genci öldüresiye döven Fırat Kaya, vahşi zihniyetini gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra, Fırat Delikanlı olarak bilinen Fırat Kaya isimli suçlunun birlikte olduğu işitme engelli kadına da şiddet uygulamış olduğu bilgisi öğrenildi.

Engelli gence eşcinsel olduğu için şiddet uygulayıp öldüresiye döven Fırat Kaya, Aydın’da yaşıyor. E.E.’ye feci bir şekilde şiddet uygulayan Kaya’nın sosyal medya hesabında ise Fırat Delikanlı ismini kullandığı öğrenildi. Eşcinsel olduğu gerekçesi ile E.E.’yi feci şekilde döven Kaya’nın öldüresiye şiddet uyguladığı gencin kanlar içerisinde kaldığı an fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşması ise dikkat çekti.

Aydın’da yaşanan bu korkunç olay sosyal medyada gündem haline geldi. İnfial yaratan ve şiddet içeren görüntülerin Fırat Delikanlı isimli sosyal medya hesabında paylaşılması sonrasında on binlerce kullanıcı ortaya çıkan görüntüler ile ilgili isyanda bulundu. Fırat Delikanlı Tutuklansın etiketi açıldı ve çok sayıda etiket altına yorumlar geldi.

Aydın’da yaşadığı öğrenilen ve sosyal medyada Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya isimli suçlunun, ortaya çıkan görüntüler ardından benzer suçları daha önce de işlediği anlaşıldı. İşitme engelli olan ve eşcinsel olduğu gerekçesi ile E.E. isimli şahsı öldüresiye döven Kaya, geçmişte de benzer suçlar ile gündeme gelmiş.

Aydın’lı Kaya’nın işitme engelli olduğu öğrenilen bir gence öldüresiye şiddet uyguladığı anların sosyal medyada konuşulması sonrasında olay görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi. Açılan etiket ile birlikte sosyal medya hesabından on binlerce sayıda yorum geldi. Videosu paylaşılan Aydın’lı Kaya’nın birlikte olduğu ve yine işitme engeli bulunan bir kadına şiddet uyguladığı bilgisi öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında suçlu olan Fırat Kaya’dan şiddet gören Engin E.’nin şikayette bulunması ile Kaya bir kez daha bulunamadı.