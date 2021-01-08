En Yeni! Cuma Günü mesajları

İslam alemi için önemli olan Cuma günlerinde insanlar birbirine Cuma mesajları yollayarak bu mübarek günü kutlamakta. Gerek Whatsapp üzerinden gerek, Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal ağlarda insanlar bu huzurlu ve mübarek gün için birbirlerine güzel mesajlar yollamaktadır. Bu güzel günde sevdiklerinize yollamak isteyeceğiniz mesajları sizler için hazırladık.

• Cumanız hayrolsun, gününüz bereketle dolsun.

• "Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

• Sağlık dolu hayırlı bir Cuma günü dilerim.

• Huzurunuz daim Cumanız mübarek olsun.

• 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek şerefine nail olmak dileği ile. Hayırlı Cumalar

• -Ey Rabbimiz bu mübarek günde sana kul olarak el açıyoruz ve dua ediyoruz. Bugün bütün şerleri bizlerden ve evimizden uzak eyle. Sürpriz olacak belalardan bizleri koru. Mutlulukları, gülüşleri ve huzur dolu kalpleri ve güzellikleri hayırlı bir şekilde bizlere ver. Bizi bugün sevdiklerimizden ayrı koyma Rabbim. Dualarınızı bekler, hayırlı cumalar dilerim.

• Elimizden Kuran, dilimizden kelime i şehadet, alnımızdan secdenin izi eksik olmadığı günler nasip et bize Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

• Huzurun ve bereketin peşimizi bırakmadığı, güzel duaların bizimle beraber olduğu Hayırlı bir Cuma günü olmasını dilerim.

• Kelime i tevhidin dilimizde olduğu, güzel sözler sarf edip kalp kırmadığımız ve kalbimizin kırılmadığı bir gün nasip et bize Rabbim. Hayırlı Cumalar

• Kalpler iman ile, gönüller huzur ile evler bereket ile dolsun. Cumanız mübarek olsun.

• Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

• Cuma günü günlerin en güzelidir. Cuma günü Müslümanların bayramıdır, Cuma gününüz güzelliklerle dolu bayram neşesinde olsun. Cumanız mübarek olsun.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 02:30