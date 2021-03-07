En Güzel Mercimek Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Var Mı?

Yüzyıllardır en sevilen çorbalardan biri olan mercimek çorbası hem kolaylığıyla hem de kısa sürede pişmesi nedeniyle çok tercih edilir. Hafta sonu “Bugün ne yemek pişirsem?” diye düşünenlere başlangıç için harika bir mercimek çorbası tarifi vereceğiz. Yaklaşık 5 dakika içinde malzemeleri hazırlanan çorbanın pişmesi de yaklaşık olarak 30 dakika sürecektir.

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

Yeteri kadar sıcak su

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek çorbası yapmaya öncelikle havucun patatesin ve soğanın kabuklarını soyarak başlayın. Soyduğunuz sebzeleri orta büyüklükte doğrayın. Mercimek çorbasının temel malzemesi olan mercimekleri bol suda yıkayarak temizlendiğinden emin olun. Hazırlayacağınız porsiyona uygun bir tencere ayarlayın ve bunun içine tereyağı ve sıvıyağı dökün. Eriyen yağların içine soğan ve sarımsak koyun ve bir süre kavurun. Dileyen kişiler Bu aşamada salça da ekleyebilir. Hazırladığınız malzemelerin üzerine havuç ve patatesleri de ekleyin. Mercimeği ve sıcak suyu tencereye ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşadığı ve mercimeklerin tamamen piştiği zaman ocaktan alın ve çorbayı blendırdan geçirin. Son olarak çorbayı tekrar ocağa alıp 2-3 dakika daha pişirin ve dilerseniz ince delikli bir süzgeçten geçirin. Afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Çorbanın daha kıvamlı olmasını isteyen kişiler ilk aşamada tereyağı ve unu kavurabilirler. Bazı kişiler mercimek çorbasında tavuk suyu tadında hoşlanırken bazıları da tadını bozduğunu düşünür. Bu nedenle tavuk suyu, malzemelerde opsiyoneldir.