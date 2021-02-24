En fazla aşı uygulanan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde 2 milyon 400 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede aşı rekabeti ön plana çıktı. Dünya genelinde en fazla aşı uygulanan ülkeler belli oldu. Avrupa ülkelerinin toplu aşılama programında rekor kıracağı tahmin ediliyordu. Fakat Türkiye'nin bu konuda birçok ülkeyi geçmeyi başardığı fark edildi.

Türkiye kaçıncı sırada?

En fazla koronavirüs aşısı uygulanan ülkeler arasında Türkiye'nin 5'inci sırada olduğu fark edildi. Koronavirüs kaynaklı can kayıpları neredeyse yarım milyon olan ülkelerin durumu ise şaşkınlığa neden oldu.

İşte en fazla koronavirüs aşısı uygulanan ülkeler:

- ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 50 milyon 103 bin 604 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- Çin'de 40 milyon 500 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

- İngiltere'de 18 milyon 348 bin 165 kişi aşılandı.

- Hindistan'da 11 milyon 424 bin 94 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- Türkiye'de 7 milyon 678 bin 607 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

- Brezilya'da 7 milyon 80 bin 711 kişi aşılandı.

- İsrail'de 6 milyon 758 bin 861 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 milyon 557 bin 793 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

- Almanya'da 5 milyon 68 bin 829 kişi aşılandı.

- Fransa'da 3 milyon 726 bin 513 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- İtalya'da 3 milyon 537 bin 975 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

- İspanya'da 3 milyon 90 bin 351 kişi aşılandı.

- Şili'de 2 milyon 924 bin 279 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- Polonya'da 2 milyon 715 bin 159 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

- Fas'ta 2 milyon 575 bin 684 kişi aşılandı.

- Bangladeş'te 2 milyon 308 bin 157 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- Rusya'da 2 milyon 200 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

- Endonezya'da 2 milyon 9 bin 120 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

- Kanada'da 1 milyon 522 bin 811 kişi aşılandı.

- Romanya'da 1 milyon 409 bin 87 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Türkiye'de aşılama tablosu

Türkiye'de bugün saat 14.00 itibarıyla 7 milyon 678 bin 607 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 6 milyon 394 bin 194 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyon 284 bin 413 oldu. İstanbul'da toplam 1 milyon 242 bin 574 aşı yapıldı. Ankara'da toplam 657 bin 498 aşı uygulandı. İzmir'de ise toplam 513 bin 729 aşı yapıldı.