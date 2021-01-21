En Az 3.500 Lira Maaşla Çalışacak Yüzlerce Personel Alımı Yapılacak! Başvurular İŞKUR Üzerinden Olacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan yeni iş ilanlarında çok sayıda güvenlik görevlisi ilanı olduğu görüldü. En az 3.500 lira maaşla çalışacak olan güvenlik görevlisi iş başvurularının nasıl yapıldığı ve İŞKUR güvenlik görevlisi iş başvurusu şartları nelerdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınladığı iş ilanlarına pek çok yeni iş ilanı ekledi. Bu iş ilanlarında işverenlerin çok sayıda güvenlik görevlisi aradığı fark edildi. Peki güvenlik görevlisi maaşları ne kadar, kimler güvenlik görevlisi olabilir? İşte tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde…

İŞKUR, ülkemizdeki özel sektörde faaliyet gösteren işverenler ve iş arayan vatandaşlar arasındaki bağlantıyı kurmaya devam ediyor. Eleman ihtiyaçlarını İŞKUR üzerinden başvuru ilanı yayınlayarak duyuran işverenler İŞKUR aracılığı ile personel ihtiyaçlarını bildiriyorlar. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR’a kayıt olarak kendilerine uygun işi bulup başvuru yaparak işverenlerle bağlantı kurup hayallerindeki işe kavuşuyorlar.

İŞKUR’da yayınlanmış olan iş ilanlarını incelediğimiz zaman işverenler tarafından en çok aranan personellerin güvenlik görevlileri olduğunu gördük. İşverenlerin pek çoğu güvenlik görevlisi personeli arayışını İŞKUR üzerinden yapıyor ve ihtiyaçlarını İŞKUR aracılığı ile karşılıyor. Güvenlik görevlisi arayışları için kişilerin hangi şartları karşılamaları gerektiğini ilan sayfasında yayınlayan işverenler bu kriterler ile kimi işe alacaklarını belirlemiş oluyorlar. İş arayan vatandaşlar ise kimlerin güvenlik görevlisi olabileceğini ve güvenlik görevlisi başvuru şartlarını merak ediyorlar.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması ve en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

-Güvenlik görevlisi başvurusu yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve İŞKUR’a iş arayan kimliği ile kayıt olması gerekmektedir.

-Kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, emeklilik ya da malüllük aylığı almıyor olması gerekmektedir.

-Kişinin güvenlik görevlisi görevini yapmasına engel teşkil edecek fiziki ya da ruhsal bir sağlık problemi olmaması gerekmektedir.

-Verilen iş ilanının detayına göre değişen bir şarttır fakat kişinin silahlı ya da silahsız güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

-Kişinin 24 saat esasıyla çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dileyen vatandaşlar İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine giderek bizzat başvuru yapabilir ya da İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler. İnternet üzerinden iş başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin İŞKUR’un resmi internet sitesine kayıt olmaları ve sistemde yayınlanan iş ilanlarının detay sayfalarına girmeleri gerekmektedir. İş ilanının detayları kendisine uyuyorsa “Başvur” butonuna tıklayarak iş başvurusunda bulunulur. İşe uygun görülmeniz durumunda işveren temsilcisi tarafından görüşmeye çağırılırsınız ve işe alım kararınız görüşmenin ardından belli olur.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

Güvenlik görevlilerinin alacağı maaş kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir fakat İŞKUR aracılığı ile personel arayan kurumların çoğunun güvenlik görevlilerine en az 3.500 lira maaş verdikleri öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 19:41