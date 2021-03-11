Emsal karar: Aşırı kilolu çocukları koruyucu aileye verildi!

Özellikle hazır yiyecek alışkanlığı nedeniyle bu yüzyılın en büyük dertlerinden biri olan obezite nedeniyle birçok kişi sağlık sorunları yaşıyor. Sağlıksız ve dengesiz beslenme düzeninden dolayı gereğinden fazla yağlanan kişilerde psikolojik çöküntüler de kalp-damar rahatsızlıklarıyla birlikte geliyor. Bu durumla ilgili İngiliz yargıç Gillian Ellis'den emsal bir karar geldi. Çocuklarına sağlıklı alışkanlıklara teşvik etmedikleri için ailelere ceza veren yargıç Ellis, aşırı kilolu iki çocuğu koruyucu ailelere verdi.

Sosyal hizmet uzmanlarının çabaları sonuç vermedi

Sussex'de yaşanan olaya göre, rutin kontroller sırasında iki çocuğun aşırı kilolu olduğunu gören sosyal hizmet uzamanları, çocukların uygulayacağı diyet programını ailelerine verdi. Çocukların spor salonu üyelik ücretini de ödeyen uzmanlar bir süre sonra kontrol için tekrar geldiğinde çocukların kilolarında herhangi bir değişim olmadığını gördü. Ailenin bu konuda ihmalkâr davrandığını kaydeden uzmanlar, durumu mahkemeye bildirdi.

"Çocuklar sağlıklı yaşama yönlendirilmeyi hak ediyor"

Sosyal hizmet uzmanlarının kaygılarının aileler tarafından önemsenmediğini kaydeden yargıç Gillian Ellis, çocuklarına sınır koymayan ve onları sağlıklı alışkanlıklara yöneltmeyen aileleri suçlu buldu. Çocukların "daha sağlıklı bir yaşam için yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu" belirten yargıç Ellis, bu hakkı çocuklardan alan anne ve babaya emsal teşkil edecek bir ceza verdi. Çocukların oldukça kibar ve zeki olduğunu belirten Ellis, çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin sorumlu olduğunu söyledi.

Aşırı kilolu çocuklar, koruyucu ailelere verildi

Salgın koşulları nedeniyle çocukları spor salonuna gönderemediğini belirten annenin itirazı üzerine yargıç Ellis, sağlıklı ve az beslenmeye teşvik ederek ya da dışarda spor yaptırarak bu sorunun üstesinden gelinebileceğini kaydetti. Sağlıklı bir yaşama yönlendirilmeyen çocukların ailelerinden alınarak koruyucu ailelere verilemelerine karar verildi.