Emniyet ve MİT'ten teröre çifte darbe! 

Emniyet ve MİT'ten (Millî İstihbarat Teşkilâtı) teröre çifte darbe geldi.

DEAŞ mensubu takip edildi

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Musul'da terör örgütü DEAŞ'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir kişinin başkent Ankara'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu kişi, hem terörle mücadele şube müdürlükleri hem de istihbarat tarafından takip edildi.

Kız çocuğunu "ganimet" olarak getirmiş

Terörist S.O.'nun örgütsel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Söz konusu teröristin Irak ordusunda önceden subay olarak görev yürüttüğü tespit edildi. Terörist S.O.'nun Irak'tan sözde ganimet olarak Ezidi bir çocuğu alıp getirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon halinde bir operasyon düzenlendi.

Yakalandı

7 yaşındaki çocuğa zarar gelmemesi amacıyla dikkatli bir şekilde terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hem S.O. hem de beraber faaliyet yürüttüğü N.H.R.'nin yakalandığı öğrenildi. Ezidi kız çocuğunun da kurtarıldığı ve yetkililere teslim edildiği bildirildi.

Eş-Şebab üyesi de takip edildi

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab mensubu olan bir kişinin de başkent Ankara'da olduğu belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Almanya-İtalya vatandaşı olan kişi hakkında gözaltı karar verildi. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyon kapsamında terörist A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist A.B.'nın daha sonra emniyete götürüldüğü öğrenildi.